Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 μετά την τέλεση των Εγκαινίων (Θυρανοίξια) του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου και Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας, του Νεοχωρίου Γρεβενών ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ θα τελέσει την καθιερωμένη Αρτοκλασία του Συλλόγου Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών «ΕΛΠΙΔΑ».

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους να παραστούν. Αναχώρηση από το Ρολόι στις 8:15 π.μ. Τιμή συμμετοχής 7€. Το Δ.Σ. της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

