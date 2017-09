Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με Μάνταλο και Λάζαρο…



Η ΑΕΚ επέστρεψε μετά από έξι χρόνια στους ομίλους του Europa League με ένα σπουδαίο διπλό. Η νίκη 2-1 επί της Ριέκα στην Κροατία μετατρέπει την Ενωση από πολύ νωρίς σε φαβορί για την πρόκριση από τον 4ο όμιλο της διοργάνωσης. Ο Μάνταλος στο 17΄ και ο Χριστοδουλόπουλος στο 63΄ πέτυχαν τα γκολ της νίκης, ενώ ενδιάμεσα οι πρωταθλητές Κροατίας είχαν ισοφαρίσει με τον Ελεζ (30΄). Ηταν προφανές ότι ο Μανόλο Χιμένεθ είχε μελετήσει… εξοντωτικά τις αναμετρήσεις της Ριέκα με τον Ολυμπιακό και φρόντισε να αποκόψει την τροφοδοσία προς τους επιθετικούς της Ριέκα. Με τους Γκαβράνοβιτς, Εμπερ, Γκόργκον να… παρακαλούν για μια πάσα και να μην την παίρνουν, με τα άκρα (Ζούτα, Βέσοβιτς) να εξουδετερώνονται από υποδειγματική αλληλοκάλυψη, η Ενωση ήταν κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο. Ανοιξε το σκορ στο 17΄ με τον Μάνταλο, ο οποίος είδε τη μπάλα να στρώνεται στο δεξί του σαν δώρο, από λάθος των αμυντικών μετά από κόρνερ. Με άψογη εκτέλεση στην «απέναντι» γωνία έγραψε το 0-1, πρώτο γκολ της ΑΕΚ σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς μετά από σχεδόν έξι χρόνια (από το Στουρμ Γκρατς-ΑΕΚ 1-3 τον Δεκέμβριο του 2011). Νωρίτερα, βέβαια, είχε χρειαστεί η συμβολή του Γιάννη Ανέστη, ο οποίος απέκρουσε το σουτ του Εμπερ σε «καθαρό» τετ-α-τετ μόλις στο 3ο λεπτό και γλύτωσε την ΑΕΚ από τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Η Ριέκα δεν έδειχνε ικανή να αντιδράση, όμως βρήκε την ισοφάριση εκμεταλλευόμενη την Αχίλλειο πτέρνα του «Δικέφαλου». Από εκτέλεση κόρνερ στο 30΄ ο Γιόζιπ Ελεζ από το σημείο του πέναλτι πρόλαβε τον Γιόχανσον και με σουτ έγραψε το 1-1.

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, ανάσαναν βαθιά όταν ο Πρσκάλο απέκρουσε πολύ δύσκολα το αριστερό σουτ του Μάνταλου από κεφαλιά-ασίστ του Κλωναρίδη στο 41΄. Λίγο έλειψε η ΑΕΚ να πάει με προβάδισμα στα αποδυτήρια… Οι πρώτες διορθωτικές κινήσεις εκατέρωθεν, ήλθαν με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα κι αφού η Ριέκα είχε μπει πιο επιθετικά, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει ευκαιρία. Και στο 63΄ έγινε το 1-2! Ο Μπακασέτας κέρδισε φάουλ, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος δεν άφησε κανέναν άλλον να το εκτελέσει και έστειλε τη μπάλα στη αριστερή γωνία του Πρσκάλο. Αυτό ήταν! Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, ήταν πιο διψασμένη και δεν υπήρχε περίπτωση να της αφήσει τη νίκη να «γλυστρήσει» από τα χέρια της. Με δύο εξαιρετικές δημιουργικές προσπάθειες του Λιβάγια θα μπορούσε να καθαρίσει νωρίς, όμως οι Σιμόες, Χριστοδουλόπουλος δεν είχαν καλά τελειώματα. Χωρίς συνέπειες, όμως. Το Ευρωπαϊκό «διπλό» είναι γεγονός κι ο κόσμος της ΑΕΚ το απολαμβάνε, ζώντας κάθε στιγμή μιας ονειρεμένης σεζόν που βρίσκεται ακόμα στην αρχή της. Διαιτητής: Τζον Μπίτον (Σκωτία) Κίτρινες: Μίσιτς, Μπραντάριτς – Λόπες, Σιμόες, Αραούχο ΡΙΕΚΑ (Ματίαζ Κεκ): Πρσκάλο, Βέσοβιτς, Ζούπαριτς, Έλεζ, Ζούτα, Μπραντάριτς, Μίσιτς (81΄ Ματέι), Γκαβράνοβιτς (59΄ Μάλες), Έμπερ, Κβρζιτς (73΄ Ακόστι), Γκόρντον.



ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Ανέστης, Μπακάκης, Βράνιες, Τσόσιτς, Λόπες, Σιμόες, Γιόχανσον, Μάνταλος, Κλωναρίδης (60΄ Μπακασέτας), Χριστοδουλόπουλος (78΄ Αϊντάρεβιτς), Λιβάγια (86΄ Αραούχο). Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της πρεμιέρας των ομίλων του Europa League έχουν ως εξής: 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βιγιαρεάλ – Αστάνα 3-1

(16΄ Σανσόνε, 75΄ Μπακαμπού, 76΄ Τσερίσεφ – 68΄ Λογκβινένκο) Σλάβια Πράγας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-0

(12΄ Νέσιντ) 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντιναμό Κιέβου – Σκεντέρμπεου 3-1

(47΄ Σίντορτσουκ, 49΄ Μοράες, 65΄πεν. Μποκανί – 39΄ Μουζάκα) Γιουνγκ Μπόις – Παρτιζάν 1-1

(14΄ Φάσναχτ – 11΄ Γιάνκοβιτς) 3ος ΟΜΙΛΟΣ

Χοφενχάιμ – Μπράγκα 1-2

(24΄ Βάγκνερ – 45΄+1 Τεϊσέιρα, 50΄ Σόουζα) Μπασάκσεχιρ – Λουντογκόρετς 0-0 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αούστρια Βιένης – Μίλαν 1-5

(47΄ Μπόρκοβιτς – 7΄ Τσαλχάνογλου, 10΄,20΄,56΄ Αντρέ Σίλβα, 63΄ Σούσο) Ριέκα – ΑΕΚ 1-2

(29΄ Ελεζ – 16΄ Μάνταλος, 62΄ Χριστοδουλόπουλος) 5ος ΟΜΙΛΟΣ

Αταλάντα – Εβερτον 3-0

(27΄ Μασιέλο, 41΄ Γκόμεζ, 44΄ Κριστάντε) Απόλλων Λεμεσού – Λιόν 1-1

(90΄+3 Αντριάν – 53΄πεν. Ντεπάι)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Ζλιν – Σερίφ Τιράσπολ 0-0

Κοπεγχάγη – Λοκομοτίβ Μόσχας 0-0 7ος ΟΜΙΛΟΣ

Χαποέλ Μπέρ Σεβά – Λουγκάνο 22:05

Στεάουα – Πλζεν 22:05 8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ερυθρός Αστέρας – ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ 22:05

Αρσεναλ – Κολονία 22:05 9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μαρσέιγ – Κονιασπόρ 22:05

Γκιμαράες – Σάλτσμπουργκ 22:05 10ος ΟΜΙΛΟΣ

Ζορία Λουγκάνσκ – Εστερσουντ 22:05

Χέρτα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 22:05 11ος ΟΜΙΛΟΣ

Ζούλτε Βάρεγκεμ – Νις 22:05

Φίτεσε – Λάτσιο 22:05 12ος ΟΜΙΛΟΣ

Βαρντάρ – Ζενίτ Αγ.Πετρ. 22:05

Σοσιεδάδ – Ρόζενμποργκ 22:05 in

