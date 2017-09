Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόβλεψη για πληρωμή συνολικά €140.000



Υπάρχει, θα πείτε, με τις περικοπές συντάξεων, με μισθούς εκεί γύρω στα 100 ευρώ το μήνα, άνθρωπος που να αμοίβεται από τον κυβερνητικό κορβανά με 1.866 ευρώ ημερησίως; Και όμως υπάρχει. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Με το «αριστερό» ξεκίνησε η ηγεσία της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, του γνωστού Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων το σχεδιασμό της στρατηγικής για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Η Διοίκηση του Υπερταμείου έτρεξε μεταξύ 22 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου (δηλαδή μεσούντος του καλοκαιριού και εν μέσω καύσωνος και πυρκαγιών) διαγωνισμό για την επιλογή του συμβούλου που θα παρέχει στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ). Η ΕΔΗΣ δεν είναι όποια και όποια εταιρεία. Στο χαρτοφυλάκιά της ανήκουν σημαντικά ποσοστά σε εταιρείες όπως οι ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Αττικό Μετρό, ΟΑΣΑ, ΟΣΕ, ΟΑΚΑ, ΕΛΒΟ, ΕΛΤΑ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Ρόλος του στρατηγικού συμβούλου οποίος θα ανακοινωθεί εντός των επομένων ημερών είναι η συλλογή πληροφοριών, καθώς επίσης και η σύνταξη στρατηγικών αναλύσεων και αναλύσεων αγοράς για τη διαμόρφωση της στρατηγικής για την καλύτερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ΕΔΗΣ και των συμμετοχών που διατηρεί στις δημόσιες επιχειρήσεις. Για τις υπηρεσίες του αυτές ο στρατηγικός σύμβουλος έχει προβλεφθεί ότι θα πληρωθεί 140.000 ευρώ. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζουν τα παράδοξα. Βάσει της προκήρυξης που εξέδωσε η Διοίκηση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, ο σύμβουλος στρατηγικής θα παρέχει τις υπηρεσίες του μόνον για διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ανάθεσης. Αυτό σημαίνει πως θα έχει στη διάθεση του 75 εργάσιμες ημέρες για να τρέξει τις αναλύσεις και το σχεδιασμό για τις 18 εταιρείες που έχουν περάσει στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών.

Δεδομένου ότι το εγχείρημα αυτό θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο ελλοχεύει ο κίνδυνος να αυξηθεί περαιτέρω το κόστος παροχής υπηρεσιών του συμβούλου, το οποίο δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο καθώς ανέρχεται σε 1.866 ευρώ την ημέρα (140.000 ευρώ/75 εργάσιμες ημέρες). Οπότε η Ράνια Αικατερινάρη, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και οι συνεργάτες της θα βρεθούν εκτεθειμένοι για την αρχική τους επιλογή να ορίσουν στενό χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση των στρατηγικών αναλύσεων. το βήμα

