Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνάντηση Τσίπρα με Τζεντιλόνι



Το θέμα των επενδύσεων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με τον ιταλό ομόλογό του Πάολο Τζεντιλόνι. Όπως ανακοίνωσαν οι δύο πρωθυπουργοί, υπεγράφη η συμφωνία για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η ιταλική εταιρία Ferrovie Dello Stato έχει την πρόθεση να επενδύσει 500 εκατ. ευρώ στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. «Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την επανεκκίνηση σε πολύ στέρεη βάση των ελληνοϊταλικών σχέσεων», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πάολο Τζεντιλόνι στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο της 1ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Ιταλίας. Τόνισε ότι οι δύο χώρες εξέρχονται από μια πολυετή κρίση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και προβλήματα και αναζητούν κοινό τόπο για λύσεις απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. «Οι χώρες του Νότου έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο για την νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και τώρα χρειάζεται να ενισχυθεί η προοπτική της ανάπτυξης με σημαντικές ξένες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε ότι η Ιταλία είναι πολύ σημαντικός εταίρος και στον τομέα των επενδύσεων και πως συμφώνησαν με τον Πάολο Τζεντιλόνι για την ανάγκη να ενισχύσουν αυτή τη σχέση. «Ιδιαίτερη αναφορά κάναμε και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ καθώς σήμερα υπογράφηκε η συμφωνία», είπε ο πρωθυπουργός και επισήμανε την πρόθεση της ιταλικής Ferrovie Dello Stato να επενδύσει 500 εκατ. ευρώ στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Είμαστε ο πρώτος στρατηγικός εμπορικός εταίρος της Ελλάδας και ευελπιστούμε αυτός ο χώρος συνεργασίας να ενισχυθεί περαιτέρω, όπως και στον τομέα των επενδύσεων, υπογράμμισε ο ιταλός πρωθυπουργός Πάολο Τζεντιλόνι στην κοινή συνέντευξη Τύπου. Ο ιταλός πρωθυπουργός επισήμανε ότι η σημερινή μέρα φέρνει πολύ ευχάριστα νέα, την υπογραφή μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της Ferrovie Dello Stato, καθώς και άλλες επενδύσεις. Υπογράμμισε πως τα οικονομικά αποτελέσματα μοιάζουν να είναι καλύτερα και για την Ιταλία και για την Ελλάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα γιατί επλήγη από τη λιτότητα και την κρίση όσο καμία άλλη, και οδεύει προς το θετικό κλείσιμο της αξιολόγησης», πρόσθεσε. O ιταλός πρωθυπουργός σημείωσε ότι το κλίμα είναι πολύ πιο ευνοϊκό προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με ικανοποιητικό τρόπο και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων. Υπογράμμισε, δε, ότι η Ιταλία θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Ελλάδα, γιατί η προσπάθειά της έχει αποδώσει και θα ήταν ένα τεράστιο λάθος να μην υποστηριχθεί. Ο κ. Τζεντιλόνι τόνισε πως «το ευρύτερο οικονομικό κλίμα αλλάζει προς το καλύτερο και πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία». Πρόσθεσε δε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν δύο ταχύτητες ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο. Επιπλέον, σημείωσε ότι σήμερα μπορούμε να πούμε πως η ΕΕ είναι πολύ πιο αξιόπιστη απέναντι στους πολίτες της. Με αφορμή τη χθεσινή ομιλία του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σε σχέση με τη νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης και την αισιοδοξία που, όπως είπε, αποπνέει για το μέλλον, ο Πάολο Τζεντιλόνι, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι είχε εκφραστεί αυτό το κλίμα αισιοδοξίας και κατά την υπογραφή των συνθηκών της Ρώμης – «εκείνη την περίοδο είχε διαφανεί η αλλαγή του κλίματος», είπε. Στη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε κι εκείνος στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι καλούμαστε να τοποθετηθούμε βάζοντας και την οπτική των λαών του νότου της Ευρώπης που δεν μπορούν να είναι στο περιθώριο της Ευρώπης, αλλά πρέπει να πρωταγωνιστήσουν και θα πρωταγωνιστήσουν. «Παίρνουμε θέση στις προκλήσεις για το μέλλον της Ευρώπης» επισήμανε.

Σχετικά με την ομιλία του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, είπε ότι σε πολλά σημεία συμφωνούμε, και ότι οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου το προσεχές διάστημα θα έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν τις θέσεις τους, με τις οποίες θα παρέμβουν στη σχετική συζήτηση. Ειδικότερα, εξήγησε ότι αν ένας υπουργός Οικονομικών της Ευρώπης θα έχει ρόλο παιδονόμου, δεν θα προσθέσει κάτι καινούριο. Ωστόσο, σημείωσε, αν έχει ρόλο να βλέπει τις δομικές ανισορροπίες και να έχει τα εργαλεία για να τις διορθώνει και να προχωρά μια προοπτική ευημερίας και σύγκλισης των κρατών-μελών, τότε αυτό είναι κάτι που έχουμε ανάγκη. Επισήμανε ακόμη ότι το κρίσιμο είναι πού θα λογοδοτεί αυτός ο υπουργός, για να υπογραμμίσει γενικότερα ότι το κρίσιμο θέμα είναι αν οι κανόνες (ή και η ευελιξία στους κανόνες ενδεχομένως) που θα αποφασίσουμε, θα ισχύουν για όλους. Οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. «Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι χώρες που έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά το μάρμαρο μιας κρίσης που είναι ευρωπαϊκή και παγκόσμια και όχι ελληνική ούτε ιταλική», είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Σημείωσε δε ότι οι λαοί μας έδειξαν την απαραίτητη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, δίδαξαν οι λαοί μας ότι αυτές οι αξίες παραμένουν σημαντικές στο πολιτισμικό μας κύτταρο. Η Ευρώπη όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι κρίσεις αυτές δεν αντιμετωπίζονται με φράχτες αλλά με περισσότερη αλληλεγγύη και διαμερισμό της ευθύνης, τόνισε. in

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 15th, 2017 at 08:31 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.