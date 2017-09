Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

«Ο στόχος είναι να βγούμε από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 χωρίς την ανάγκη άλλου προγράμματος και ότι όλοι πρέπει να δουλέψουν μαζί γι αυτό τον στόχο» δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μετά από την συνεδρίαση του Eurogroup, συμπληρώνοντας ότι δεν συζητήθηκε ούτε θέμα Eldorado, αλλά ούτε και δημοσιονομικό πρόβλημα.



Ειδικότερα ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε χαριτολογώντας πως «η Ελλάδα συζητήθηκε για άλλη μια φορά, τα αυτιά μου είναι στη θέση τους, δεν τραβήχτηκαν τα αυτιά μου όπως γράφεται στην Ελλάδα» και συμπλήρωσε ότι «κανένας δεν ανέφερε το θέμα της Eldorado, δεν μας είπαν ότι το πρόγραμμα δεν πάει καλά, δεν μας είπαν ότι έχουμε μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα και πρέπει κάτι να κάνουμε». Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «ήταν μια συζήτηση σε πάρα πολύ καλό κλίμα, όπου ο πρόεδρος του Eurogroup αλλά και πολλοί άλλοι είπανε ότι ο στόχος είναι να βγούμε από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 χωρίς την ανάγκη άλλου προγράμματος και ότι όλοι πρέπει να δουλέψουν μαζί γι΄αυτό τον στόχο, πως είναι σωστό ότι η κυβέρνηση έχει πάρει την απόφαση να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται με την τρίτη αξιολόγηση μας».



Είπε ακόμη ότι «κάποιοι βάλανε θέματα που χρειάζονται περισσότερη συζήτηση, κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με τα κόκκινα δάνεια, όπου υπάρχει μία ανησυχία ότι πρέπει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα για να δημιουργηθούν συνθήκες που θα μπορέσουν οι τέσσερις εμπορικές τράπεζες να μπορούν να δανείζουν ακόμα περισσότερο στην πραγματική οικονομία». Επίσης «εξέφρασε την ευχαρίστησή του ο πρόεδρος Ντράγκι ότι αρχίζουν τα χρήματα να επιστρέφουν στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες αντιμετωπίζουν με σοβαρό τρόπο τα κόκκινα δάνεια και άρα πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο γρήγορες κινήσεις με τους πλειστηριασμούς, για να μπορούν οι τράπεζες μέσα στο 2018 να πάνε ακόμα καλύτερα απ΄ ότι πηγαίνουν τώρα. Οι θεσμοί θα έρθουν, τώρα όπως ξέρετε είναι τα τακτικά κλιμάκια κάτω στην Αθήνα, οι θεσμοί είπανε ότι το πιο πιθανό είναι να έρθουν πολύ σύντομα». Τέθηκε πάλι το θέμα της ΕΛΣΤΑΤ και του κ. Γεωργίου, εξήγησα ότι η μόνη καταδίκη που έχει ο κ. Γεωργίου είναι το διαδικαστικό θέμα ότι αν συγκαλούσε ή δεν συγκαλούσε το διοικητικό συμβούλιο». Ανέφερε ακόμη ότι «επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κανένας προβληματισμός για την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ». Και κατέληξε λέγοντας ότι «ήταν μία πολύ καλή συνάντηση για την ελληνική οικονομία, κανένας δεν εφησυχάζει, κανένας δεν λέει ότι έχουν τελειώσει τα προβλήματα. Ολοι συμφωνούν ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά γι΄αυτόν τον στόχο που έβαλε ο πρόεδρος Ντάισεμπλουμ να βγούμε από το πρόγραμμα χωρίς να υπάρξει νέο πρόγραμμα». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

