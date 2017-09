Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Ποτέ το φτάρνισμα δεν γίνεται χωρίς κανένα λόγο ενώ συχνά μπορεί να οφείλεται και σε παραπάνω από ένα λόγους. Οι μικρές τρίχες που υπάρχουν μέσα στη μύτη λειτουργούν ως υπερασπιστές ενάντια σε εξωτερικούς εισβολείς που μπορεί να μας βλάψουν.



Βοηθούν στο φιλτράρισμα του εισερχόμενου αέρα από τη σκόνη και αντιλαμβάνονται αν υπάρχει κάτι από το οποίο πρέπει να απαλλαγεί η μύτη. Έτσι ενεργοποιούν το φτάρνισμα για να το βγάλουν έξω. Τι συμβαίνει όμως όταν τα φταρνίσματα είναι αλλεπάλληλα; Δείτε κάποιες πιθανές αιτίες: Εναλλαγές θερμοκρασίας Ακούγεται παράδοξο αλλά είναι αλήθεια: οι ακραίες αλλαγές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσουν φτάρνισμα. Σαν είστε σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία και μόλις βγείτε έξω στη ζέστη αρχίσετε να φταρνίζεστε, το πιθανότερο είναι ότι οφείλεται σε αυτό και μετά από 1-2 λεπτά θα σταματήσει. Μπαχαρικά Αν κάθε φορά που βρίσκεστε στην κουζίνα ή τρώτε ένα φαγητό που περιέχει συγκεκριμένο μπαχαρικό, φταρνίζεστε, πρέπει να το ελέγξετε. Πολλοί άνθρωποι ενοχλούνται από το πιπέρι ή τα πικάντικα φαγητά.



Αλλεργία στα κατοικίδια Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι με αλλεργία στα κατοικίδια εκδηλώνουν τα συμπτώματα στην παιδική ηλικία, είναι πιθανό να αναπτύξουν τη συγκεκριμένη αλλεργία στην ενήλικη ζωή τους ή να αντιδρούν σε συγκεκριμένο τύπο γάτας ή σκύλου στα οποία δεν εκτέθηκαν στο παρελθόν. Αν παρατηρήσετε ότι φταρνίζεστε κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή ή βρίσκεστε στον ίδιο χώρο με κάποιο κατοικίδιο, συμβουλευτείτε αλλεργιολόγο. baby loading…

