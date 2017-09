Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε αναλυτικά: ΣΑΒΒΑΤΟ 16-9-2017 ΝΕΟΧΩΡΙ. 6μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ.

*ΚΥΡΙΑΚΗ 17-9-2017 ΝΕΟΧΩΡΙ. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. *ΔΕΥΤΕΡΑ 18-9-2017 ΚΙΒΩΤΟΣ. 7 μ.μ. ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΣΙΝΩΠΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

