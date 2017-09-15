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Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΔΑΒΙΔ

Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

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Δείτε αναλυτικά:

ΣΑΒΒΑΤΟ 16-9-2017

ΝΕΟΧΩΡΙ.

6μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ  ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ  ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ.


*ΚΥΡΙΑΚΗ 17-9-2017

ΝΕΟΧΩΡΙ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ  ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

 

*ΔΕΥΤΕΡΑ 18-9-2017

ΚΙΒΩΤΟΣ.

7 μ.μ. ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΣΙΝΩΠΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 15th, 2017 at 17:03 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

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