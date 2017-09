Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί να συμβεί και στις καλύτερες μαγείρισσες. Ευτυχώς, υπάρχει τρόπος να ανατρέψεις την κατάσταση. Διαβάζεις τη συνταγή. Εκτελείς τη συνταγή. Κόβεις, τεμαχίζεις, ανακατεύεις, αλατοπιπερώνεις, προσθέτεις υλικά, αφήνεις να βράσει/ψηθεί/ή γίνει στον τρόπο μαγειρέματος. Δοκιμάζεις και μένεις «στήλη άλατος» από την αλμυρότητα του φαγητού. Πότε συνέβη αυτό; Μήπως την ώρα που είχες το κινητό στο αυτί; Μήπως είχες το αλάτι στη σκάλα με τις πιο «ανοιχτές» τρύπες καθώς το αλάτιζες;



Το θέμα είναι ότι η ζημιά έγινε. Και είτε αυτό το φαγητό πρόκειται να το μοιραστείς με καλεσμένους, είτε φτιάχτηκε για να γεμίσει το δικό σου στομάχι, δεν τρώγεται τόσο αλμυρό που είναι. Πριν σηκώσεις τα χέρια ψηλά, στείλεις το φαγητό στα σκουπίδια και πιάσεις το τηλέφωνο για να παραγγείλεις πίτσα, να σου πούμε πως η κατάσταση -παραδόξως- σώζεται. Μπορείς να διορθώσεις την απροσεξία με κάποια από τις παρακάτω 4 πολύ απλές κινήσεις. 1. Αραιώστε το με νερό Aν πρόκειται για κάποιο φαγητό που γίνεται στην κατσαρόλα (π.χ. φακές) προσθέστε λίγο κρύο νερό (ξεκινήστε με 1/4 της κούπας) και αφήστε πάλι να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά. Μετά από λίγο, δοκιμάστε και αναλόγως συνεχίστε με την ποσότητα νερού. 2. Προσθέστε μια κουταλιά από ένα οξύ υλικό Όπως χυμό από λεμόνι, μουστάρδα, λευκό ξύδι, προσθέτουν έξτρα γεύση καλύπτοντας την αλμυρότητα. Ξεκινήστε με μια μικρή ποσότητα, δοκιμάστε και αναλόγως προσθέστε. Αυτό το τιπ χρησιμεύει κυρίως σε ψητά φαγητά. 3. Ρίξτε μέσα στο φαγητό κάτι που να περιέχει άμυλο Το πιο πρακτικό είναι να χρησιμοποιήσετε πατάτες ή ξερό ψωμί τα οποία απορροφούν το αλάτι σαν σφουγγάρι και, στο τέλος, μπορείτε να τα αφαιρέσετε εύκολα από το φαγητό. Πώς θα το κάνετε;

Θα ρίξετε μια πατάτα ολόκληρη (και καθαρισμένη) μέσα στο φαγητό την ώρα που αυτό μαγειρεύεται ή μια φέτα ξερό ψωμί αν έχει τελειώσει το μαγείρεμα και θα αφήσετε το φαγητό να βράσει για λίγα ακόμα λεπτά (αν είναι πατάτα καθ’ όλη τη διάρκεια του φαγητού, αν είναι ψωμί χρειαεται μόλις 10 λεπτά). Φυσικά, στο τέλος τα αφαιρείτε.



4. Αν ταιριάζει, προσθέστε κρέμα γάλακτος Ή γάλα καρύδας ή τυρί ρικότα ή γιαούρτι. Τα κρεμώδη, γαλακτοκομικά υλικά κάνουν τις γεύσεις πιο ήπιες.

