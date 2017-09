Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων εντός της ζώνης Σένγκεν για τέσσερα χρόνια ζητούν Γαλλία και Γερμανία, μια πρόταση που φαίνεται να έχει τη στήριξη και της Αυστρίας, της Δανία και της Νορβηγίας. Εγγραφο που διέρρευσε και παρουσιάζεται από τη βρετανική εφημερίδα «The Guardian» αναφέρει ότι σε «έκτακτες περιπτώσεις» οι χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Σένγκεν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διπλασιάζουν το χρόνο που αυτή τη στιγμή τους επιτρέπεται να επαναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους στα σύνορά τους. «Ζητάμε από την Κομισιόν να συγγράψει νομοθεσία με στόχο την τροποποίηση των διατάξεων… Που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επαναφέρουν τα εσωτερικά τους σύνορα για χρονικές περιόδους μεγαλύτερες από αυτές που προβλέπονται σήμερα» αναφέρει χαρακτηριστικά το έγγραφο. Η Συνθήκη Σένγκεν επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επαναφέρουν τα εσωτερικά τους σύνορα και να προχωρούν σε ελέγχους ταυτοτήτων για έξι μήνες και μόνο εάν υπάρχει «σοβαρός κίνδυνος για την εσωτερική ασφάλεια». Η περίοδος αυτή μπορεί να επεκταθεί ανά εξάμηνα, για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τα δύο έτη. Φωτογραφία: Intime news/ ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τον Σεπτέμβριο του 2015, στο απόγειο της μεταναστευτικής κρίσης, Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία και Νορβηγία επανέφεραν τους συνοριακούς ελέγχους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όμως, τον Νοέμβριο θα πρέπει να επιστρέψουν στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι τότε.



Τα κράτη που υπογράφουν την πρόταση προς την Κομισιόν ισχυρίζονται ότι η μεταναστευτική κρίση έχει τεθεί υπό έλεγχο αλλά οι τρομοκρατικές απειλές δικαιολογούν την παραμονή των συνοριακών ελέγχων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τα σημερινά χρονικά πλαίσια, όπως τονίζεται στο έγγραφο, «δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας μακροχρόνιας τρομοκρατικής απειλής». Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Μετανάστευση Δημήτρης Αβραμόπουλος, που στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι η κατάσταση πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα, δήλωσε σήμερα μετά από συνάντηση με τους υπουργούς Εσωτερικών στις Βρυξέλλες ότι «κατανοεί τις ανησυχίες των χωρών». «Ο Κομισιόν αντιλαμβάνεται τις νέες προκλήσεις ασφαλείας που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, όπως διαφαίνονται από τα πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα στη Βαρκελώνη και την πόλη Τούρκου» δήλωσε ο κ. Αβραμόπουλος, παραδεχόμενος ότι ορισμένες από τις προβλέψεις της Σένγκεν για τα σύνορα πιθανώς να μην έχουν προσαρμοστεί επαρκώς στις εξελισσόμενες προκλήσεις. Το ενδεχόμενο να ανανεωθούν αναμένεται να συζητηθεί αργότερα μέσα στον μήνα. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Gérard Collomb δήλωσε ότι είχε εγείρει το θέμα πριν από αρκετό καιρό κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Γερμανό ομόλογό του. «…Και από αυτά που ακούω από τον επίτροπο, όντως θέλει να κάνει την Σένγκεν πιο ευέλικτη, για να μας επιτρέψει να προστατεύουμε τα σύνορά μας από την τρομοκρατία» είπε ο ίδιος.



Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, που στις αρχές της εβδομάδας ζήτησε να διευρυνθεί η ζώνη Σένγκεν και να συμπεριληφθούν Ρουμανία και Βουλγαρία, είπε την Πέμπτη ότι αυτοί που επωφελούνται περισσότερο από τα ανοιχτά σύνορα είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες. «Είναι αλήθεια ότι κατά διαστήματα οι τρομοκράτες επωφελούνται από τη Σένγκεν αλλά βασικά επωφελούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες» είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν, και συμπλήρωσε: «Μας λένε ότι ανοίγουμε τα σύνορα στους τρομοκράτες. Όχι, ανοίγουμε τα σύνορα για τους τουρίστες». Guardian loading…

