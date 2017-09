Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Βαρέθηκες να μπαίνεις σε ένα χώρο που η μυρωδιά του θυμίζει σταχτοδοχείο; Για να μυρίσει ένα σπίτι τσιγαρίλα, συνήθως, σε αυτό πρέπει να μένει κάποιος που είναι συστηματικός καπνιστής.



Ακόμα κι αν εσείς η ίδια δεν καπνίζετε, όμως, μπορεί αυτή τη συνήθεια να την έχει ο σύντροφος ή ο συγκάτοικός σας. Το κακό με αυτό (εκτός από τις πιθανές συνέπειες στην υγεία) είναι ότι οι τοίχοι, τα έπιπλα, τα υφάσματα απορροφούν τον καπνό του τσιγάρου και «ποτίζουν» με τη μυρωδιά του. Αποτέλεσμα; Το σπίτι έχει, μονίμως, μια τοξική ατμόσφαιρα η οποία επιδεινώνει προβλήματα υγείας όπως ο βήχας, οι αλλεργίες κ.λπ. Το σωστό είναι κάθε φορά που κάποιος καπνίζει να αφήνετε κάποια παράθυρα ανοιχτά ώστε να ανανεώνεται η ατμόσφαιρα του σπιτιού. Αν όμως έχει ήδη γίνει η «δουλειά», δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να περιορίσετε και, τελικά, να εξαφανίσετε την ενοχλητική «τσιγαρίλα».



Αρχικά, όπως προαναφέραμε, μη ξεχνάτε να αερίζετε το χώρο, τόσο όταν κάποιος καπνίζει, όσο και μια με δύο φορές την εβδομάδα, γενικά. Να είστε τακτική με το άδειασμα των σταχτοδοχείων (ή, σε κάθε περίπτωση, να δώσετε αυτή την οδηγία σε όποιον τα χρησιμοποιεί συχνά) και ειδικά το βράδυ. Μη πηγαίνετε για ύπνο χωρίς να έχετε αδειάσει πρώτα τα τασάκια. Επιπλέον, όταν κάποιος καπνίζει, ρίξτε λίγο βανίλια σε σκόνη μέσα στα τασάκια. Εξουδετερώνει την άσχημη μυρωδιά. Πάρτε ένα φυτό εσωτερικού χώρου, όπως αυτά εδώ, που δεν απαιτούν πολλή φροντίδα, αλλά καθαρίζουν την ατμόσφαιρα με φυσικό τρόπο. Αν έχετε τόση σχέση με τα φυτά, όσο ένα τρίχρονο με την πολιτική, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αιθέρια έλαια, ρίχνοντας ένα της αρεσκείας σας μέσα σε ένα μπολάκι με χλιαρό νερό. Πλύντε τα υφάσματα του σπιτιού σας. Φροντίστε, κάποια στιγμή, να αφιερώσετε λίγο από τον ελεύθερο σας χρόνο και να φρεσκάρετε κουρτίνες, ριχτάρια, θήκες από μαξιλάρια. Ξέρουμε, δύσκολη δουλειά, αλλά πρέπει να γίνει. bovary loading…

