Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μία πολύ μεγάλη τιμητική διάκριση για τον Μίλτο Τεντόγλου καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου τον συμπεριέλαβε μεταξύ των υποψήφιων κορυφαίων ανερχόμενων Ευρωπαίων αθλητών της χρονιάς. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι που έκλεισε το 2017 έχοντας κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των εφήβων, ενώ έκανε και ατομικό ρεκόρ με 8.30μ. πλησιάζοντας στους 5 πόντους το παγκόσμιο ρεκόρ της κατηγορίας του, ήταν από τους κορυφαίους άλτες μήκους της σεζόν σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια ο ανταγωνισμός για τον Τεντόγλου στην κατηγορία του ανερχόμενου σταρ είναι πολύ μεγάλος και συμπεριλαμβάνει τρομερούς αθλητές.

Από τον τρομερό Κάρστεν Γουόρχολμ που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου στα 400μ. εμπόδια, στον Μόντο Ντουμπλαντίς που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων στο επί κοντώ με 5.90μ. και το παιδί θαύμα των μεσαίων αποστάσεων, Τζέικομπ Ίγκερνμπρογκτσεν που μεταξύ άλλων έγινε και ο πρώτος 16χρονος που έτρεξε κάτω από τέσσερα λεπτά το μίλι. Τη λίστα συμπληρώνουν ο Γερμανός Νίκλας Καούλ που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων στο δέκαθλο με 8.435 βαθμούς κερδίζοντας το χρυσό στο ευρωπαϊκό, ο Ουκρανός Μικάιλο Κόκαν που έριξε 82.31μ. στη σφυαροβολία Κ18 (5κιλη), ο τρομερός Λευκορώσος άλτης του ύψος Μαξίμ Νεντασεκάου με το 2.33μ. στο ευρωπαϊκό Κ20 που του έδωσε το χρυσό, ο Γερμανός σφαιροβόλο Τίμο Νόρθοφ με το 20.72μ. στο παγκόσμιο των παίδων στο Νταϊρόμπι, ο Βρετανός 100αρης Ρις Πρέσκοντ που ήταν 7ος στον τελικό του Λονδίνου και ο Ρώσος βαδιστής Σεργκέι Σιρομπόκοφ που κέρδισε το ευρωπαϊκό Κ20 στο Γκροσέτο. sportsfeed

