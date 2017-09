Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αλλαγή Διοίκησης έγινε την Δευτέρα 11-9-2017 στη Π.Υ Γρεβενών, με τον Αντιπύραρχο Πολύκαρπο Τριάντη , να αναλαμβάνει Διοικητής αντικαθιστώντας τον μέχρι πρότινος Επιπυραγό Ιωάννη Ζαψαλή.

Ο κ. Τριάντης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άμφισσα Φωκίδος . Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιό 16 χρονών . Κατετάγει στο Σώμα 28/2/1991.

Εκπαιδεύτηκε στο παράρτημα Πυρ/κης Σχολής Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης .

Μπήκε στο τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το 1993 και αποφοίτησε το 1996 όπου τοποθετήθηκε στη 2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης.

Μετατέθηκε στην Π.Δ.Π.Υ Αττικής το 1998 και τοποθετήθηκε στον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Πειραιώς .

Το 2000 τοποθετήθηκε στο τμήμα Πυρασφάλειας της Δ/σης Π.Υ Αθηνών .

Το 2002 τοποθετήθηκε στο ΑΠΣ και από εκεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας –ΚΕΠΠ.

Το 2010 τοποθετήθηκε ως υποδιοικητής στη Υπηρεσία Π.Υ Αεροδρομίου Ελευσίνας με το βαθμό του Επιπυραγού .

Το 2012 προήχθη στο βαθμό του Αντιπυράρχου και τοποθετήθηκε στη Π.Υ Τανάγρας ως Διοικητής .

Το 2014 αναλαμβάνει Διοικητής του 4ου Πυροσβεστικού Σταθμού Δ.Π.Υ Πειραιά .

