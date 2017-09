Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Άτυχος στάθηκε ο παίκτης του ΠΑΟΚ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, αφού όπως όλα δείχνουν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.



Ο παίκτης έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και αποφασίστηκε να χειρουργηθεί για να απαλλαγεί μια και καλή.



Ο αρχηγός της Εθνικής Νέων θα κάνει την επέμβαση πιθανότατα την ερχόμενη Δευτέρα (18/09), ενώ απομένει να ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ τον χρόνο της αποθεραπείας που θα χρειαστεί. Υπολογίζεται, πάντως, ότι ο παίκτης θα παραμείνει εκτός περίπου για έναν μήνα, χάνοντας την έναρξη της Basket League. gazzetta loading…

