Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Ενα πανεύκολο και υπέροχο πιάτο που θα σας βγάλει από αδιέξοδα της τελευταίας στιγμής: απαιτεί κυριολεκτικά 10 λεπτά για να γίνει. Είναι ένα είδος γρήγορου σουφλέ, στο πιο εξευγενισμένο.



Υλικά 1 πακέτο μακαρόνια fettucine

2 φλυτζάνια τριμμένο τυρί

1 κουτάκι κρέμα γάλακτος

1 φλυτζάνι τριμμένη παρμεζάνα

Λίγο θυμάρι

Αλάτι και πιπέρι Εκτέλεση

Ανάψτε τον φούρνο στους 200 βαθμούς

Βράστε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό, για 8 λεπτά το πολύ, να είναι σκληρούτσικα

Σουρώστε τα και κρατήστε ένα φλυτζάνι από το υγρό τους

Σε ένα μεγάλο μπολ συνδιάστε το 1,5 φλυτζάνι τυρί, την κρέμα γάλακτος, την παρμεζάνα, το θυμάρι, το αλάτι και το πιπέρι

Περιχύστε το μείγμα με το φλυτζάνι από τα υγρά των fettucine

Ρίξτε μέσα και τα μακαρόνια, ανακατέψτε απαλά να ενωθούν τα υλικά

Βάλτε τα μακαρόνια σε ταψάκι βουτυρωμένο και ρίξτε στην επιφάνεια το άλλο μισό φλυτζάνι τριμμένο τυρί

Ψήστε ώσπου να ροδίσει καλά, για 25 λεπτά

Αφήστε να ξεκουραστεί για 5 λεπτά πριν σερβίρετε iefimerida loading…

