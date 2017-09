Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Η γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δήλωσε σήμερα ότι θα μπορούσε πολύ καλά να φανταστεί έναν ευρωπαίο υπουργό Οικονομικών, αλλά υπογράμμισε πως η δημιουργία μιας τέτοιας θέσης θα πρέπει να υποστηριχθεί με μεταρρυθμίσεις ουσίας.



«Βεβαίως χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση της ευρωζώνης… Δεν έχω τίποτα εναντίον ενός ευρωπαίου υπουργού Οικονομικών. Μπορώ πολύ καλά να το φανταστώ», δήλωσε η Μέρκελ σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο με τον γάλλο πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ. «Όμως το σημαντικό για μένα είναι να υποστηρίξουμε τα συνθήματα ‘οικονομική διακυβέρνηση’ και ‘ευρωπαίος υπουργός Οικονομικών’ και ‘προϋπολογισμός’- με ουσία».



Η Μέρκελ πρόσθεσε πως, παρόλο που η νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη είναι εναρμονισμένη, η οικονομική συνεργασία εξακολουθεί «να μην έχει συνοχή». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

