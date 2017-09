Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Σταματίνα

Μία σύγχρονη ψύχωση των Γερμανών είναι η διάσωση του περιβάλλοντος. Βέβαια πολλοί στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης δεν συμμερίζονται τον σκοπό αυτό με πάθος, ειδικά όταν δυσκολεύει την επίτευξη κερδών –βλ. βιομηχανία αυτοκινήτων με πετρελαιοκινητήρες. Ωστόσο μια μεγάλη μερίδα επιστημόνων απασχολείται σε εταιρείες που αποσκοπούν στην κερδοφορία μέσω τεχνολογιών που πράγματι βελτιώνουν το περιβάλλον.



Μία από τις έξυπνες αυτές εταιρείες είναι η Bosch. Όπου έχουν ασπαστεί την άποψη πως η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση για την τεχνολογία στα επόμενα χρόνια –αφού οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο ευδιάκριτες. Έστω και καθυστερημένα, τα κράτη αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν πλέον το πρόβλημα. Από τους σημαντικότερους παράγοντες που τροφοδοτούν και επιταχύνουν την κλιματική επιδείνωση είναι οι εκπομπές καυσαερίων από τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στην Ευρώπη όπου δεν υπάρχει αμφισβήτηση της κλιματικής αλλαγής από συμμορίες τύπου «ενεργειακά λόμπι περί τον Τραμπ» οι επιλογές είναι πλέον λίγες. Και οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν διαρκώς αυστηρότερα μέτρα, ενώ λίγο αργότερα (σε 15-30 χρόνια) θα πρέπει να εγκαταλείψουν συνολικά την κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης. Ο συνδυασμός όλων αυτών των απαιτήσεων σπρώχνει στο προσκήνιο τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που όμως έχουν ακόμη κάμποσα χρόνια εξέλιξης μπροστά τους, μέχρι να αποτελέσουν πραγματικά υποκατάστατα των συμβατικών. Μια διαφορετική λύση έρχεται να προτείνει η εταιρεία Bosch, εστιάζοντας στον άλλο παράγοντα που επηρεάζει τις εκπομπές καυσαερίων: στο καύσιμο. Συνθετικά καύσιμα υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, όμως δεν έγιναν ποτέ δημοφιλή, αφού είναι πανάκριβα σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα για τον καθημερινό χρήστη. Παρόλα αυτά η μέθοδος της Bosch συνθέτει ένα πολύ ενδιαφέρον καύσιμο που δυνητικά λύνει σε ένα βαθμό το πρόβλημα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα –του κατεξοχήν αερίου του θερμοκηπίου δηλαδή.



Αυτό γιατί οι επιστήμονές της κατάφεραν να συνθέσουν το καύσιμό τους αποσπώντας υδρογόνο από το νερό και άνθρακα από το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτά τα δύο βασικά συστατικά αποτελούν ως γνωστό τη βάση των ορυκτών καυσίμων –που γι’ αυτόν τον λόγο ονομάζονται και υδρογονάνθρακες. Οι αλυσίδες μορίων υδρογονανθράκων που παρήγαν τα εργαστήρια της Bosch μπορούν να διαταχθούν ώστε το τελικό προϊόν να υποκαθιστά τη βενζίνη, το ντήζελ ή ακόμα και το φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία σύνθεσης αποδίδει στο περιβάλλον σαν υποπροϊόν το οξυγόνο. Η σύνθεση απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας που αν προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές, τότε ο όλος κύκλος κατασκευής και καύσης του νέου καυσίμου καταλήγει να έχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα (είναι δηλαδή carbon-neutral). Και τελικά το διοξείδιο που παράγεται από την καύση του καυσίμου είναι λιγότερο από το διοξείδιο που χρησιμοποιείται στη σύνθεσή του. Το συνθετικό καύσιμο μπορεί να αναμειχθεί χωρίς ειδική διαδικασία με τα οργανικά καύσιμα, συμβάλλοντας άμεσα στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η Bosch εκτιμά πως μια τέτοια μεικτή χρήση θα μπορούσε να αποτρέψει την έκλυση 28 γιγατόνων διοξειδίου στην ατμόσφαιρα ως το 2050 (2.800.000.000.000 κιλά). Η ποσότητα αυτή είναι η τριπλάσια των εκπομπών διοξειδίου όλης της Γερμανίας κατά το 2016. Το μεγάλο ερωτηματικό, πάντως, είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Η χημική σύνθεση του νέου καυσίμου απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Αποτελεί σίγουρα μια καλή μέθοδο για το μέλλον, όταν επιτέλους θα έχουμε ηλεκτρική ενέργεια από αντιδραστήρες σύντηξης ηλίου και όχι σχάσης –δηλαδή εκεί κοντά στο 2050. Όμως μέχρι τότε τα ηλεκτρικά οχήματα θα έχουν λύσει το βασικότερο πρόβλημά τους, δηλαδή της αυτονομίας των μπαταριών τους και θα έχουν ήδη σπρώξει στο περιθώριο τα συμβατικά. Γνωρίζοντας αυτήν την προοπτική η Bosch αναφέρει στο Δελτίο Τύπου της ότι θεωρεί το συνθετικό καύσιμο σαν μια “γέφυρα” ανάμεσα στη σημερινή κατάσταση και τις μελλοντικές καθαρές λύσεις στις μεταφορές. Και πάντα με την προϋπόθεση βέβαια πως η μαζική χρήση της νέας μεθόδου θα ρίξει τις τιμές του καυσίμου σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτές των οργανικών υδρογονανθράκων. Πώς θα επιτευχθεί η μαζική χρήση; Με την κατάλληλη προφανώς «νομοθετική νουθεσία», την προσφορά κινήτρων ίσως, φορολογικών εκπτώσεων και λοιπών μέτρων που άπτονται του ενδιαφέροντος του κατάλληλου –βλέπε “περιβαλλοντικά ευαίσθητου” λόμπι. newsbeast loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 15th, 2017 at 13:07 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.