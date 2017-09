Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στον πρώτο τελικό στην Ιστορία της, θα αγωνιστεί η Σλοβενία την Κυριακή (17/9, 21:00), αφού πρώτα «σκότωσε» -έξω από τη γραμμή του τριπόντου (με 14/25)- την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία (92-72). Αήττητοι σε 8 πλέον αγώνες στη διοργάνωση, οι παίκτες του Ιγκόρ Κοκόσκοφ έκαναν τα αδέλφια Παού και Μαρκ Γκασόλ, τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ, τον Ρίκι Ρούμπιο και τον βετεράνο Χουάν Κάρλος Ναβάρο (αγωνίστηκε μόνο 7 λεπτά) να κοιτούν ο ένας τον άλλον σαστισμένοι, να μην μπορούν να πιστέψουν πως δεν θα υπερασπιστούν τον τίτλο τους από το 2015 στη Λιλ.

Η μοναδική φορά που προηγήθηκαν οι Ιβηρες ήταν το πρώτο καλάθι του αγώνα δια χειρός Μαρκ Γκασίλ και έκτοτε κυνηγούσαν για να βρεθούν και στο -21 (69-90)! ΜVP της Σλοβενίας ήταν ο 18χρονος σούτινγκ γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης Λούκα Ντόντσιτς με 11 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ! Ντράγκιτς και Ράντολφ είχαν από 15 πόντους (συν 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ ο πρώτος). Οι Πρέπελιτς και Βίντμαρ πέτυχαν 13 και 12 αντίστοιχα. Με 6/8 τρίποντα στην 1η περίοδο (2 ο Ντράγκιτς, από 1 οι Ράντολφ, Νίκολιτς, Πρέπελιτς, Μπλάζιτς) οι Σλοβένοι αιφνιδίασαν την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μόνο ο Λούκα Ντόντσιτς είχε άστοχες προσπάθειες για τη Σλοβενία, από όσους επιχείρησαν έξω από τα 6.75 (0/2)! Στον αντίποδα, οι Ιβηρες ολοκλήρωσαν με 0/7 τρίποντα το πρώτο δεκάλεπτο, βρέθηκαν στο -7, 10-17 και προσπαθούσαν μέσα από τη ρακέτα (12 από τους 19 πόντους τους) να «πληγώσουν» την αντίπαλη άμυνα. Κι ενώ μείωσαν σε 19-22 με τον Οριόλα, ο Πρέπελιτς διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου, με… τρίποντο, 19-25. Ο Παού Γκασόλ, με τους Ροντρίγκεθ και Ερνανγκόμεθ μοιράστηκαν τις επιθετικές πρωτοβουλίες στη 2η περίοδο, για το 29-32. Είχε έρθει, όμως η ώρα για το 18χρονο αστέρι της Σλοβενίας, Λούκα Ντόντσιτς να βρει το χέρι του έξω από τα 6.75! Και παρά το 38-40 με κάρφωμα του Παού Γκασόλ, Ζάγκορατς και Βίντμαρ απομάκρυναν και πάλι τους Σλοβένους, στο +9, 38-47. Η 3η περίοδος ξεκίνησε με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 45-49 υπέρ της Σλοβενίας που θα επέβαλε την κυριαρχία της σε αυτό το διάστημα, με επιμέρους σκορ 12-24. Ο Ντόντσιτς που είχε 3 ασίστ στην 1η περίοδο και 5 στο ημίχρονο, μετρούσε 8 στο 30ο λεπτό, από τις 21 της Σλοβενίας (11 οι Ισπανοί). Με 5/20 τρίποντα οι παίκτες του Σκαριόλο (13/20 σε 3 δεκάλεπτα αυτοί του Κοκόσκοφ) βρέθηκαν ακόμη και στο -18, 55-73 πριν το 57-73 με λέι απ του Ροντρίγκεθ με την ολοκλήρωση και της προτελευταίας περιόδου. Κι όταν ο Πρέπελιτς ευστόχησε σε τρίποντο, με την έναρξη της 4ης περιόδου, η διαφορά έφτασε και τους 19 πόντους, 57-76, αλλά και τους 21, 69-90, πριν το τελικό 72-92.



Τα δεκάλεπτα: 19-25, 45-49, 57-73, 72-92



Διαιτητές: Μαράνιο (Βραζιλία), Σαχίν (Ιταλία), Ροσό (Γαλλία)



ΙΣΠΑΝΙΑ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Π. Γκασόλ 16 (5/11 2π., 1/4 3π., 3/4β., 6ριμπ.), Ροντρίγκεθ 9, Ναβάρο, Ρούμπιο 13 (4/6 2π., 1/6 3π., 2/2β.), Μ. Γκασόλ 12 (2/6 2π., 1/3 3π., 5/5β., 10ριμπ., 4ασ.), Ο. Ερνανγκόμεθ 6, Σάστρε 3, Οριόλα 2, Σαν Εμετέριο 6, Χ. Ερνανγκόμεθ 5 (5ριμπ.). ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Ιγκόρ Κοκόσκοφ): Ράντολφ 15 (3/6 2π., 3/3 3π.), Ρέμπετς, Ντράγκιτς 15 (3/10 2π., 3/5 3π., 0/1β., 6ριμπ., 5ασ.), Νίκολιτς 7, Πρέπελιτς 13 (2/4 2π., 3/4 3π.), Μπλάζιτς 7, Βίντμαρ 12 (5ριμπ.), Ζάγκορατς 5, Ντίμετς 7, Τσάντσαρ, Ντόντσιτς 11 (1/3 2π., 2/7 3π., 3/4β., 12ριμπ., 8ασ.).

Στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2017, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 14/9

Ισπανία-Σλοβενία 72-92 15/9

Σερβία-Ρωσία



«ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ» (17/9, 17:00)

Ισπανία – Σερβία/Ρωσία



ΤΕΛΙΚΟΣ (17/9, 21:30)

Σλοβενία – Σερβία/Ρωσία in

