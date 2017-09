Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και θρησκευτική ευλάβεια, εορτάστηκε η Παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας στα Γρεβενά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Δαβίδ.

Οι πιστοί κατέκλυσαν τον Ναό και παρακολούθησαν με κατάνυξη τον Όρθρο, τη Θεία Λειτουργία και την τελετή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Σεβασμιώτατος κήρυξε τον Θείο Λόγο στους πιστούς και τόνισε τη σημασία του Σταυρού στην ζωή του κάθε χριστιανού.

Όλοι οι εκκλησιαζόμενοι προσκύνησαν τον Τίμιο Σταυρό και πήραν την ευλογία Του.





















