Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με την δεύτερη αγωνιστική στους Εφήβους και την έναρξη των αγώνων για το Κύπελλο, συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο τα παιχνίδια της ΕΚΑΣΥΜ.

Στα Γρεβενά, στις 16:00 του Σαββάτου, τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στους εφήβους του Πρωτέα και του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου. Αναλυτικά:(κάντε κλικ για μεγέθυνση)





