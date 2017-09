Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Περιβαλλοντική καταστροφή στον Σαρωνικό



Συνάντηση με τους δημάρχους και τους βουλευτές των περιοχών στις οποίες έχει

παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση μετά τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου ΑΓ.ΖΩΝΗ ΙΙ στον Σαρωνικό, είχαν χθες υπουργός Ναυτιλίας Π. Κουρουμπλής μαζί με τον υφυπουργό Ναυτιλίας Νεκτάριο Σαντορινιό, τον γγ του υπουργείου Διονύση Καλαματιανό, τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος αντιναύαρχο Σταμάτιο Ράπτη και στελέχη του Σώματος. Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά το πέρας της συνάντησης τόνισε πως γίνεται προσπάθεια να οργανωθεί ένας συντονισμός, καθώς στην αρχή υπήρχαν ελλείμματα.

«Δεν ήμασταν έτοιμοι όλοι μαζί να συντονίσουμε τον καθαρισμό. Είναι αρμοδιότητα της εταιρείας του πλοίου που ναυάγησε και ανέθεσε σε δύο εταιρείες την όλη επιχείρηση. Εμείς, ως δήμαρχοι, ζητήσαμε να ενημερωθούμε αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι και με ποιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε. Τα συμπεράσματα που βγήκαν είναι ότι οι δήμοι δεν μπορούν να παίξουν κάποιον σημαντικό ρόλο στον καθαρισμό αυτόν και το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν είναι να στείλουν κάποιους εθελοντές, οι οποίοι υπό τις οδηγίες των εταιρειών απορρύπανσης και με κατάλληλο ρουχισμό να συνδράμουν ελάχιστα στο έργο τους. Παρόλα αυτά, αν χρειαστεί, θα το πράξουμε» τόνισε ο δήμαρχος, ο οποίος πρόσθεσε: «Δεν είναι ώρα αναζήτησης ευθυνών, αλλά καθαρισμού των ακτών όλης της περιοχής, αλλά δεν θα αφήσουμε και το θέμα να ξεχαστεί […] Θα κινηθούμε όλοι οι δήμαρχοι και εγώ ως δήμαρχος Πειραιά θα κινηθώ άμεσα δικαστικά κατά παντός υπευθύνου για την πολύ μεγάλη ζημιά που υπέστη η περιοχή». Ο αντιδήμαρχος αστικής ανάπτυξης και πολεοδομίας του δήμου Γλυφάδας Αιμίλιος Βουγιουκλάκης σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε: «Από τα χαράματα στην περιοχή της Γλυφάδας η δημοτική Αρχή καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα για την απορρύπανση της περιοχής, προκειμένου να διαφυλαχθεί τόσο η δημόσια υγιεινή των λουομένων όσο και το θαλάσσιο περιβάλλον της πόλης […]. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από πλευράς δήμου και εφόσον έως σήμερα δεν έχουμε νέα ρύπανση στην περιοχή, επικεντρωνόμαστε στην αποκατάσταση της εικόνας της παραλίας». Ο αντιδήμαρχος Γλυφάδας κατέστησε επίσης σαφές ότι «το περιβαλλοντικό έγκλημα που έχει συντελεστεί στην περιοχή του δήμου δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητο» και ότι «η δημοτική Αρχή θα στραφεί νομικά κατά παντός υπευθύνου». in

