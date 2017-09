Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην πανέμορφη περιοχή Μαχαλά, στο Μοναχίτι Γρεβενών, βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017, όπου χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό της εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Πολλοί ιερείς της Μητροπόλεως, πλήθος πιστών και οι Δημοτικές αρχές του τόπου συμμετείχαν στον Εσπερινό, κατά τη διάρκεια του οποίου τελέστηκε Αρτοκλασία και στη συνέχεια όλοι μαζί ακολούθησαν την Λιτανεία του Σταυρού και της Εικόνας της Υψώσεως.

Μετά τον Εσπερινό ακολούθησε πανηγύρι για όλο τον κόσμο, με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς.































