Σεπτέμβριος 15th, 2017

Στην ανάκληση δημητριακών πρωϊνού από την αγορά προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) σχετικά με τη διακίνηση δημητριακών πρωινού, γερμανικής προέλευσης, που ενδέχεται να περιέχουν σοκολάτα γάλακτος, της οποίας τα συστατικά, σκόνη πλήρους γάλακτος και λεκιθίνη σόγιας, δεν αναγράφονται στην ετικέτα των δημητριακών.



Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, τα συγκεκριμένα συστατικά μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία και να επηρεάσουν άτομα με ευαισθησία σε αυτά. Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΜΟΥΣΛΙ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΙΟ (Beeren Müsli)», σε συσκευασία των 750 γρ. ανά τεμάχιο, με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από τις 28-5-2018. Το προϊόν παρασκευάστηκε από τη γερμανική εταιρεία «Rosengarten Minderleinsmühle GmbH & Co. KG» και διακινήθηκε στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ ΕΠΕ (Αργυρουπόλεως 5, Άγ. Στέφανος).



Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου της εν λόγω παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος, προκειμένου να διορθωθεί η επισήμανση, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα του αναφερόμενου προϊόντος, εφόσον έχουν ευαισθησία στο γάλα ή και στη σόγια, να μην το καταναλώσουν. newsbeast loading…

