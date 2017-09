Σεπτέμβριος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται οι εγγραφές του Αστέρα Γρεβενών. Η ακαδημία του Αστέρα προσέλκυσε παιδιά και γονείς με το αίσθημα ευθύνης που έχει, για την εκμάθηση βόλεϊ στις μικρές αθλήτριες και επίσης, με τις παροχές της ομάδας, σε ρουχισμό και ασφάλεια.

Στόχος μας είναι ο Αστέρας να εξακολουθεί να αποτελεί μια πηγή θετικής ενέργειας για την κοινωνία μας και να οδηγεί πολύ κόσμο στον χώρο του αθλητισμό με ό, τι αυτό συνεπάγεται.

Αυτό είναι το στοίχημα για όλους εμάς στον Αστέρα και πιστεύουμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γίνε Εσύ Το Επόμενο Αστέρι



Για πληροφορίες: Σάκης Τσιμπέρης 6972773581, Χρήστος Χαντές 6970035131, Κατερίνα Τσάτσα 6944424329. Αστέρας Γρεβενών

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 15th, 2017 at 20:02 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΒΟΛΕΪ, ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.