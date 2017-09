Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Βρίσκεστε ακόμη στον δρόμο και όμως σας απασχολούν πράγματα που έχετε να κάνετε στο σπίτι. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται κάτι τέτοιο, είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει πολλές φορές. Στη Διεθνή έκθεση ηλεκτρονικών και καταναλωτικών αγαθών IFA 2017, οι Volkswagen και Deutsche Telekom παρουσίασαν τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί μπορούν να διασυνδεθούν με τα σπίτια τους μέσω του συστήματος infotainment του οχήματός τους. Ξεκινώντας αυτό το Σεπτέμβριο, θα είναι σε θέση να ελέγχουν ορισμένες οικιακές συσκευές μέσα από το αυτοκίνητό τους.



Ποιος δεν είναι εξοικειωμένος με αυτή την κατάσταση; Μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά φτάνετε στο σπίτι σας αλλά δεν έχετε τον χρόνο για να χαλαρώσετε. Το σύστημα ασφαλείας (ο συναγερμός) είναι ενεργοποιημένος, όλα τα φώτα είναι σβηστά, τα παραθυρόφυλλα είναι ανοιχτά και στις ψυχρότερες περιόδους η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ χαμηλή: τουλάχιστον μέχρι να οργανωθείτε με την άφιξή σας και να ενεργοποιήσετε το σύστημα θέρμανσης… Έφτασε όμως η ώρα να μπει τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία. Χάρη στην εφαρμογή VW Car-Net App Connect είναι εφικτός ο χειρισμός των τεχνολογικών χαρακτηριστικών του Magenta SmartHome ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως διάφοροι τύποι οικιακών συσκευών και συστημάτων και δίχως να είναι αναγκαία η χρήση smartphone –παρέχοντας μία απόλυτα ασφαλή διασύνδεση μεταξύ του οχήματος και του πρωτόκολλου επικοινωνίας Internet of Things (IoT). Η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας απαιτεί την ύπαρξη ενός Android smartphone με τεχνολογία MirrorLinkTM καθώς και το Volkswagen Car-Net App Connect. Από το Μάϊο του 2015, το Volkswagen App Connect είναι διαθέσιμο σχεδόν σε όλα τα μοντέλα Volkswagen και πάνω από 50 smartphones γνωστών κατασκευαστών όπως είναι οι HTC, LG, Samsung, Sony κ.ά. Στη CeBIT 2017, η VW και η Deutsche Telekom είχαν παρουσιάσει το concept για ακόμα μεγαλύτερη διασύνδεση αυτοκινήτου και σπιτιού. Η πιλοτική έκδοση που παρουσιάστηκε το Μάρτιο γίνεται τώρα πραγματικότητα. Πριν περάσει ο Σεπτέμβριος, οι οδηγοί αυτοκινήτων Volkswagen θα έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν την εφαρμογή Smart Home της Deutsche Telekom μέσω του συστήματος infotainment του οχήματος τους και συνεπώς να βιώσουν μια νέα εμπειρία διασύνδεσης και ευελιξίας.



Στην έκθεση IFA που πραγματοποιείται μέχρι τις 6/9 στο Βερολίνο, οι επισκέπτες στο περίπτερο της Deutsche Telekom που βρίσκεται στην αίθουσα 21Α μπορούν να βιώσουν σε δράση την εμπειρία «VW και Smart Home». Χρησιμοποιώντας ένα e-Golf1 ως μέσο επίδειξης, οι επισκέπτες θα δουν πώς ένα σύστημα ασφαλείας μπορεί να απενεργοποιηθεί, πως τα εξωτερικά φώτα μπορούν να ανάβουν, και φυσικά πως το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού μπορεί να ρυθμιστεί από το αυτοκίνητο, πριν καν ανοίξει η πόρτα του σπιτιού. newsbeast loading…

