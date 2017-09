Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Το συναίσθημα πιθανόν να το γνωρίζεται κι εσείς: έχετε αφήσει το κινητό στο σπίτι και νιώθετε ένα άγχος ότι έχετε χάσει όλη σας την επαφή με τον κόσμο. Η Nomophobia -η φοβία του να είσαι χωρίς κινητό, σύντομο για το no-mobile phobia- επηρεάζει εφήβους και ενήλικες.



Στο διαδίκτυο υπάρχουν ακόμη και τεστ όπου μπορείς να τσεκάρεις αν «πάσχεις» από Nomophobia. Πρόσφατα, ερευνητές από το Χονγκ Κονγκ προειδοποίησαν ότι η Nomophobia μας επηρεάζει όλους. Η έρευνά τους έδειξε ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το κινητό τους για να αποθηκεύουν, να μοιράζονται και να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές αναμνήσεις υποφέρουν περισσότερο. Όταν οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν να περιγράψουν το πώς αισθάνονται χωρίς το κινητό, χρησιμοποίησαν λέξεις όπως «πόνος» και «μοναξιά». «Τα ευρήματα της έρευνάς μας δείχνουν ότι οι χρήστες αντιλαμβάνονται τα smartphones ως προέκταση του εαυτού τους και συνδέονται με τις συσκευές», δηλώνει ο Dr Kim Ki Joon, σύμφωνα με τη βρετανική Guardian. «Αισθάνονται άγχος και δυσαρέσκεια όταν αποχωρίζονται από τα κινητά τους». Στο μεταξύ, μια αμερικανική έρευνα δείχνει ότι ο αποχωρισμός από το κινητό μπορεί να προκαλέσει αύξηση της πίεσης και ταχυπαλμίες. Σύμφωνα με τον καθηγητή και ψυχολόγο Mark Griffiths, είναι αυτό που περιλαμβάνει το κινητό που έχει σημασία. «Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τα κινητά τους για να μιλήσουν σε άλλους ανθρώπους. Μιλάμε για μια συνδεδεμένη με το ίντερνετ συσκευή που επιτρέπει στους ανθρώπους να διαχειριστούν πολλές πτυχές της ζωής τους. Θα χρειαστεί να απομακρύνεις χειρουργικά ένα τηλέφωνο από έναν έφηβο διότι όλη του η ζωή περιλαμβάνεται σε αυτό», δηλώνει.



Όπως σημειώνει ο ίδιος, «αν δεν μπορούν να δουν τι συμβαίνει στο Snapchat ή στο Instagram, παθαίνουν πανικό διότι δεν ξέρουν τι συμβαίνει κοινωνικά. Ωστόσο προσαρμόζονται πολύ γρήγορα αν τους πας διακοπές και δεν υπάρχει ίντερνετ». Το να επιλέγεις να αποχωριστείς το τηλέφωνό σου, κλείνοντάς το ή αφήνοντάς το σπίτι μπορεί να μειώσει την εξάρτηση και το άγχος. Σύμφωνα με τον Griffiths, το κριτήριο για τον εθισμό από το τηλέφωνο έχει να κάνει με το ότι αποτελεί το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή σου. newsbeast loading…

