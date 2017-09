Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς η Τζέσικα Αλμπα διατηρεί αυτό το εκπληκτικό κορμί; Η αλήθεια είναι ότι η διάσημη ηθοποιός, όπως αποδεικνύεται από τις αξιοζήλευτες φωτογραφίες στο Instagram της, είναι μεγάλη φαν του γυμναστηρίου. Ομως μόνο αυτό δεν φτάνει. Η νεαρή μητέρα 2 παιδιών (και πάει για το τρίτο) έχει ένα άλλο μυστικό όπλο στη φαρέτρα της: τη διατροφολόγο Kelly LeVeque. Με μια λίστα πελατών που περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο καλοσχηματισμένα κορμιά του Χόλιγουντ, η LeVeque είναι η σύμβουλος υγείας που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η ελίτ της 7ης τέχνης -και όχι μόνο- σκέφτεται για το φαγητό. Όλα περιστρέφονται γύρω από τον βασικό άξονα της LeVeque, τον οποίο αποκαλεί: Fab Four. «Τα Fab Four είναι πρωτεΐνες, λίπη, φυτικές ίνες και πρασινάδα. Μαζί αυτά τα τέσσερα απενεργοποιούν όλες τις ορμόνες της πείνας στο σώμα και επιμηκύνουν την καμπύλη του σακχάρου στο αίμα», ανέφερε η LeVeque σε συνέντευξη. «Αντί να μετράμε τις θερμίδες, ψάχνουμε και μετράμε τα πράγματα που τα κύτταρά μας χρειάζονται για να αισθανόμαστε ήρεμοι και χαλαροί».



H διατροφολόγος υποστηρίζει ότι για να παραμείνει σταθερό το σάκχαρο αίμα σας -πράγμα που θα σας επιτρέψει να μην φάτε τις επόμενες τέσσερις με έξι ώρες- χρειάζεστε στο γεύμα το Fab 4. «Σε κάθε γεύμα θέλετε να συμπεριλάβετε λίπος, φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και πρασινάδα. Όταν οι πελάτες μου ξεκινούν με αυτό το γεύμα σταματούν να πεινούν ανεξέλεγκτα» τονίζει η LeVeque. Μάλιστα η διατροφολόγος είναι γνωστή για το Smoothie Fab Four, για το οποίο έχουμε τη συνταγή. Συστατικά 1 κουταλιά πρωτεΐνη βανίλιας σε σκόνη

¼ αβοκάντο

1 έως 2 κουταλιές σπόρους chia

Χυμός 1 λεμονιού

Σπανάκι

1 μικρό αγγούρι

¼ φλιτζανιού φύλλα φρέσκιας μέντας

2 φλιτζάνια γάλα αμυγδάλου χωρίς γλυκαντικά



Εκτέλεση Χτυπήστε όλα τα συστατικά μέχρι να γίνει λείο το smoothie. Απολαύστε! bovary loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτέμβριος 14th, 2017 at 20:05 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.