Επίδειξη δύναμης στο «Ντε Κάιπ» του Ρότερνταμ έκανε η Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» μπήκαν με τον ιδανικότερο τρόπο στους ομίλους του Champions League και με το εντυπωσιακό 4-0 επί της Φέγενορντ έδειξαν με το… καλημέρα ποιος είναι το «αφεντικό» του 6ου γκρουπ. «Αγριεμένος» επέστρεψε στην ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μετά από ένα μήνα απουσίας λόγω τιμωρίας ο σταρ της «Βασίλισσας» πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ στη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, που πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης. Το σερί των 12 αήττητων αγώνων της Ντόρτμουντ (από τον περασμένο Απρίλιο) διακόπηκε στο Λονδίνο, όπου η Τότεναμ με το 3-1 επί των Βεστφαλών έκανε το καλύτερο δυνατό ντεμπούτο στο Champions League. Η έκπληξη της βραδιάς έγινε στο «Ντραγκάο», όπου η Μπεσίκτας «άλωσε» την έδρα της Πόρτο με 3-1 (για πρώτη φορά επικράτησαν οι Τούρκοι επί πορτογαλικού εδάφους), ενώ η Λίβερπουλ στην επιστροφή της μετά από πολλά χρόνια στη διοργάνωση δεν κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς απέναντι στη Σεβίλη (2-2). Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έχασε πέναλτι ενώ προηγούνταν με 2-1 και πολλές ευκαιρίες για να «καθαρίσει» το ματς από πολύ νωρίς. Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της πρεμιέρας των ομίλων του Champions League έχουν ως εξής: 1ος όμιλος Μπενφίκα (Πορτογαλία)-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 1-2

(51΄ Σεφέροβιτς – 63΄πεν. Βιτίνιο, 71΄ Ζαμαλέντινοφ) Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία)-Βασιλεία (Ελβετία) 3-0

(35΄ Φελαϊνί, 54΄ Λουκάκου, 84΄ Ράσφορντ)



2ος όμιλος



Μπάγερν (Γερμανία)-Αντερλεχτ (Βέλγιο) 3-0

(12΄πεν. Λεβαντόφσκι, 63΄ Τιάγκο Αλκάνταρα, 90΄+1 Κίμιχ) Σέλτικ (Σκωτία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-5

(19΄ Νεϊμάρ, 34΄ Εμπαπέ, 40΄πεν,85΄ Καβάνι, 84΄αυτ. Λούστινγκ) 3ος όμιλος Τσέλσι (Αγγλία)-Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 6-0

(5΄ Πέδρο, 30΄ Ζαπακόστα, 55΄ Αθπιλικουέτα, 72΄ Μπακαγιόκο, 76΄,82΄ Μπατσουαγί) Ρόμα (Ιταλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 0-0



4ος όμιλος Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 3-0

(45΄,69΄ Μέσι, 56΄ Ράκιτιτς) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Σπόρτινγκ Λισ. (Πορτογαλία) 2-3

(89΄,93΄ Πάρντο – 2΄ Ντουμπιά, 12΄ Ζέλσον Μάρτινς, 43΄ Μπρούνο Φερνάντες)



5ος όμιλος Μάριμπορ (Σλοβενία)-Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία) 1-1

(85΄ Μποχάρ – 59΄ Σαμέντοφ) Λίβερπουλ (Αγγλία)-Σεβίλη (Ισπανία) 2-2

(21΄ Φιρμίνο, 37΄ Σαλάχ – 5΄ Μπεν Γιεντέρ, 72΄ Κορέα) 6ος όμιλος Φέγενορντ (Ολλανδία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-4

(2΄,63΄ Στόουνς, 10΄ Αγουέρο, 25΄ Γκάμπριελ Ζεσούς) Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-1

(16΄ Τάισον, 58΄ Φερέιρα – 71΄πεν. Μίλικ)



7ος όμιλος Λειψία (Γερμανία)-Μονακό (Γαλλία) 1-1

(33΄ Φόρσμπεργκ – 34΄ Τίλεμανς) Πόρτο (Πορτογαλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 1-3

(21΄ Μαρέγκα – 13΄ Ταλίσκα, 28΄ Τοσούν, 86΄ Μπάμπελ)



8ος όμιλος Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 3-0

(13΄,50΄πεν. Ρονάλντο, 61΄ Ράμος) Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 3-1

(4΄ Σον Χέουνγκ-Μιν, 15΄,60΄ Κέιν – 11΄ Γιαρμολένκο)



ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 1ος ΟΜΙΛΟΣ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μάντσεστερ Γ. 1-0-0 3-0 3

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 1-0-0 2-1 3

Μπενφίκα 0-0-1 1-2 0

Βασιλεία 0-0-1 0-3 0 2ος ΟΜΙΛΟΣ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Παρί Σεν Ζερμέν 1-0-0 5-0 3

Μπάγερν Μονάχου 1-0-0 3-0 3

Άντερλεχτ 0-0-1 0-3 0

Σέλτικ 0-0-1 0-5 0 3ος ΟΜΙΛΟΣ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Τσέλσι 1-0-0 6-0 3

Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1-0 0-0 1

Ρόμα 0-1-0 0-0 1

Καραμπάχ 0-0-1 0-6 0 4ος ΟΜΙΛΟΣ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μπαρτσελόνα 1-0-0 3-0 3

Σπόρτινγκ Λ. 1-0-0 3-2 3

Γιουβέντους 0-0-1 0-3 0

Ολυμπιακός 0-0-1 2-3 0 5ος ΟΜΙΛΟΣ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Σεβίλη 0-1-0 2-2 1

Λίβερπουλ 0-1-0 2-2 1

Σπαρτάκ Μόσχας 0-1-0 1-1 1

Μάριμπορ 0-1-0 1-1 1 6ος ΟΜΙΛΟΣ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μάντσεστερ Σίτι 1-0-0 4-0 3

Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-0-0 2-1 3

Νάπολι 0-0-1 1-2 0

Φέγενορντ 0-0-1 0-4 0 7ος ΟΜΙΛΟΣ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μπεσίκτας 1-0-0 3-1 3

Μονακό 0-1-0 1-1 1

Λειψία 0-1-0 1-1 1

Πόρτο 0-0-1 1-3 0 8ος ΟΜΙΛΟΣ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Ρεάλ Μαδρίτης 1-0-0 3-0 3

Τότεναμ 1-0-0 3-1 3

Ντόρτμουντ 0-0-1 1-3 0

ΑΠΟΕΛ 0-0-1 0-3 0

2η αγωνιστική Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017



5ος ΟΜΙΛΟΣ

Σεβίλη (Ισπανία)-Μάριμπορ (Σλοβενία)

Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία)-Λίβερπουλ (Αγγλία)



6ος ΟΜΙΛΟΣ

Νάπολι (Ιταλία)-Φέγενορντ (Ολλανδία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)



7ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Λειψία (Γερμανία)

Μονακό (Γαλλία)-Πόρτο (Πορτογαλία)



8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)-Τότεναμ (Αγγλία)



Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017



1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βασιλεία (Ελβετία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)



2ος ΟΜΙΛΟΣ

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Άντερλεχτ (Βέλγιο)-Σέλτικ (Σκωτία)



3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Τσέλσι (Αγγλία)

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Ρόμα (Ιταλία)



4ος ΟΜΙΛΟΣ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) in

