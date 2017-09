Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Τα οφέλη για τον άνθρωπο από την κατανάλωση κακάο είναι πολύ γνωστά και μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια. Το πιο βασικό είναι ότι το κακάο έχει υψηλές συγκεντρώσεις σε φλαβονοειδή και προκυανιδίνες, συστατικά με αντιοξειδωτική δράση που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και προστατεύουν από τον καρκίνο, τις καρδιοπάθειες και τη γήρανση. Δείτε παρακάτω τρεις λόγους για να το εντάξετε σητ διατροφή σας…



Αντιοξειδωτικά Σύμφωνα με μια έρευνα από το πανεπιστήμιο Cornell, η συγκέντρωση αντιοξειδωτικών στο ζεστό κακάο είναι σχεδόν δύο φορές πιο ισχυρή απ’ ό,τι στο κόκκινο κρασί, 2-3 φορές πιο ισχυρή από το πράσινο τσάι και 3-5 φορές πιο ισχυρή από το μαύρο τσάι. Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Chang Yong Lee, αναφέρει ότι απελευθερώνονται περισσότερα αντιοξειδωτικά όταν το κακάο ζεσταίνεται. Αυτά τα αντιοξειδωτικά συμβάλλουν στην αντιγήρανση, την αποτοξίνωση του ήπατος και του αίματος, την καρδιαγγειακή υγεία και τη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης και σακχάρου. Καλή διάθεση Η σκόνη του κακάο αυξάνει στον εγκέφαλο τα επίπεδα των νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με τη βελτίωση της διάθεσης. Ενεργοποιεί τη σεροτονίνη, την ορμόνη της χαράς και τις ενδορφίνες και λειτουργεί όπως τα αντικαταθλιπτικά, προκαλώντας αισθήματα χαράς και ευχαρίστησης και ενισχύοντας τις άμυνες του οργανισμού απέναντι στο άγχος.



Ενισχύει το ανοσοποιητικό Μόλις μία κουταλιά της σούπας σκόνη κακάο χωρίς ζάχαρη παρέχει 3-9% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σιδήρου, μαγγανίου, μαγνησίου και ψευδαργύρου. Εκτός από τη μεταφορά του οξυγόνου, ο σίδηρος βοηθά την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και είναι ζωτικής σημασίας για το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Το μαγγάνιο είναι ένα συστατικό των χόνδρων και των οστών, που βοηθά στο μεταβολισμό των ενζύμων και των θρεπτικών συστατικών. Το μαγνήσιο βοηθά στη διατήρηση της ενέργειας και ενός φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. Ο ψευδάργυρος είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή και την ανάπτυξη νέων κυττάρων και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Χωρίς αρκετό ψευδάργυρο, ο αριθμός των κυττάρων που καταπολεμούν βακτήρια μειώνεται και σας κάνει πιο ευάλωτους σε ασθένειες. baby loading…

