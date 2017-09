Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Οι πρώτες μέρες με το νεογέννητο μωρό είναι και οι πιο αγχωτικές για τους νέους γονείς, αφού όλα είναι πρωτόγνωρα. Γι’ αυτό το λόγο όλοι οι παιδίατροι θα ήθελαν να γνωρίζετε τα παρακάτω 5 πράγματα που θα κάνουν τη ζωή σας λίγο πιο εύκολη:



Δεν τρώνε όλα τα μωράκια ανά τρίωρο: Σίγουρα θα έχετε ακούσει ότι πρέπει να κάνετε 8 ταΐσματα στο 24ωρο, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να ταΐζετε το μωρό σας κάθε τρεις ώρες περίπου. Το κλειδί είναι η λέξη «περίπου», αφού θα υπάρξουν φορές που το μωράκι σας θα πεινάσει πολύ πιο σύντομά ή πιο αργά απ’ ότι υπολογίζετε και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Οι κενώσεις των μωρών διαφέρουν: Κάθε μωρό είναι διαφορετικό γι’ αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό κάποια μωράκια να κάνουν μέχρι και δέκα κενώσεις μέσα στο 24ωρο, ενώ κάποια άλλα να ενεργούνται μόνο μία ή δύο φορές. Προσοχή στον ίκτερο: Αν παρατηρήσετε ότι το παιδί γίνεται κίτρινο ή ότι ο ελαφρύς ίκτερος που είχε στο μαιευτήριο γίνεται τώρα πιο έντονος, τότε πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με τον παιδίατρό σας. Φυσιολογικές αντιδράσεις του μωρού: Δεν υπάρχει τίποτα πιο χαριτωμένο από ένα μωράκι που φτερνίζεται, για τους γονείς όμως το φτέρνισμα είναι αιτία πανικού.



Ηρεμήστε: Το φτέρνισμα και ο λόξιγκας είναι απόλυτα φυσιολογικές εκδηλώσεις των νεογέννητων. Άλλο οι γουλίτσες κι άλλο ο εμετός: Πριν τηλεφωνήσετε πανικόβλητη στο γιατρό σας λέγοντας ότι το παιδί σας κάνει συνέχεια εμετό, θα πρέπει να ξέρετε ότι οι μικρές γουλίτσες που βγάζουν τα μωρά, συνήθως όταν προσπαθούν να ρευτούν, δε θεωρείται εμετός. mother loading…

