Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Για δύο ημέρες, στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος καραγκούνης θα είναι… συμπαίκτης με τους Λάμπρο Χούτο, Ειρήνη Κολιδά, Κώστα Αναγνωστόπουλο και Πάνο Αργιανίδη. Ο λόγος; Θα συμμετάσχει στο «River Games 2», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κόνιτσα Ιωαννίνων.



Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι ο δεύτερος που διοργανώνεται στην κωμόπολη της Ηπείρου και περιλαμβάνει υπαίθριες δραστηριότητες, όπως καταρρίχηση με κατάληξη στο νερό, τρέξιμο στην όχθη, κατάβαση με μπαλόνια ενός ποταμού, εναέριο πέρασμα με σχοινί και αγώνα διθέσιου raft.



