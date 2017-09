Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Την παραίτησή του, για προσωπικούς λόγους, υπέβαλε ο ανώτερος γενικός διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Σπύρος Παπασπύρου, επικεφαλής του Non Core Business and Restructuring Portfolio.



Ο κ. Παπασπύρου αποχωρεί μετά από 14 χρόνια στην Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας διατελέσει αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Τραπεζών.



Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, με ανακοίνωσή της, ευχαριστεί τον κ. Παπασπύρου για τη μέχρι σήμερα συνεργασία και την προσφορά του στον Όμιλο από τις θέσεις ευθύνης που υπηρέτησε και του εύχεται καλή επιτυχία στις μελλοντικές επαγγελματικές κινήσεις του.

