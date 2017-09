Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης πρόκειται να εκδώσει τον 22ο τόμο του περιοδικού «Δυτικομακεδονικά Γράμματα» για την προβολή του έργου Δυτικομακεδόνων και άλλων συγγραφέων, το οποίο αναφέρεται στη Δυτική Μακεδονία (επιστήμες, τέχνες, γράμματα κ.ά.). Επειδή οι ευρισκόμενοι στη διάθεση των επιμελητών της έκδοσης κατάλογοι συγγραφέων, πρέπει να χαρακτηρίζονται από πληρότητα στοιχείων, παρακαλούνται οι ανωτέρω συγγραφείς να θέσουν υπόψη του Συνδέσμου κάθε έργο τους με τα ακόλουθα στοιχεία: Τίτλος 1ος Τίτλος 2ος Τίτλος 3ος … Ονοματεπώνυμο συγγραφέα (Επώνυμο, Όνομα, αρχικό Πατρωνύμου) Τίτλος έργου Περιεχόμενο (αν ο τίτλος δεν είναι δηλωτικός αυτού) Έκδοση από (εκδοτικός οίκος ή φυσικό/ά πρόσωπο/α) Τόπος-Έτος έκδοσης Τα στοιχεία συγγραφέων, σε ηλεκτρονική μορφή, που θα αποσταλούν στη Γραμματεία του Συνδέσμου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2017, θα συμπεριληφθούν στον 22ο τόμο . Σημ.: Σε περίπτωση έκδοσης περισσοτέρων του ενός τίτλων, παρακαλούνται οι συγγραφείς να κατατάξουν τα έργα τους κατά αύξουσα χρονολογία έκδοσης

