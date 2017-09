Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η μπακαλίστικη αριθμητική του τύπου «τρεις το λάδι τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξιδο» συνεχίζεται.

Αυτή τη φορά ο κ. Αυγενάκης, όχι με άρθρο του, αλλά με τη φυσική του παρουσία στα Γρεβενά, επανέλαβε αυτό που για πολλοστή φορά ισχυρίζεται η ΝΔ και αναπαράγεται από τα συν αυτής ΜΜΕ, πως ο ΣΥΡΙΖΑ χρέωσε τη χώρα με 100 δις Ευρώ.

Οι πολίτες των Γρεβενών δεν ξεχνούν και δεν παραπλανούνται από επικοινωνιακά τεχνάσματα, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: ΕΤΟΣ ΑΕΠ δις Ευρώ ΧΡΕΟΣ δις Ευρώ % ΑΝΕΡΓΙΑ 2008* 242 265 109 7,6 2009 238 301 127 9,4 2010 226 330 146 12,5 2011 207 356 172 17,6 2012 191 305 159 24,4 2013 180 319 177,4 27,5 2014 178 317 179,7 27 2015 176 312 177,4 24,5 2016 176 314 179 23,4 2017 181** 310 ** 171** 21,2*** *Έναρξη της κρίσης **Πρόβλεψη *** Ιούνιος 2017 Η μείωση του ΑΕΠ κατά 25% από το 2008 έως το 2014, η αύξηση του χρέους, η ραγδαία επιδείνωση της σχέσης χρέους προς ΑΕΠ καταδεικνύει τον καταστροφικό τρόπο με τον οποίο επέδρασαν το 1ο και 2ο μνημόνιο και οδήγησαν στην παρατεταμένη ύφεση, την αλματώδη αύξηση της ανεργίας και γενικότερα την καταστροφή της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Με τη νέα συμφωνία του 2015, που επιτεύχθηκε με σκληρή διαπραγμάτευση, αναθεωρήθηκαν τα πρωτογενή πλεονάσματα που προέβλεπε το 2ο μνημόνιο έτσι επιτεύχθηκε πιο ήπια δημοσιονομική προσαρμογή αφού τα δημοσιονομικά μέτρα ήταν κατά 20 δις λιγότερα και συγκεκριμένα: ΕΤΟΣ 2Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2015 3% -0,25% 2016 4,5% 0,5% 2017 4.5% 1,75% 2018 4,2% 3,5% Ένα άλλο όμως, επίσης σημαντικό γεγονός που κερδήθηκε από το 2015 και μετά, είναι η αξιοπιστία της χώρας.

Για πρώτη φορά από την εφαρμογή του πρώτου μνημονίου και μετά, οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται, αφού είναι πιο ρεαλιστικοί, οπότε και φέρνουν τη χώρα σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση. Καλούμε τον κ. Αυγενάκη και τη ΝΔ να αντιληφθούν ότι η χώρα χρειάζεται, εκτός από σοβαρή Κυβέρνηση και σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτέμβριος 14th, 2017 at 13:42 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.