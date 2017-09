Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Γρεβενών παρουσιάζει τον κ. Ιωάννη Πέτρου, συνταξιούχο δάσκαλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, στην ιστορική του ξενάγηση στις 20-Αυγ-2017, ημέρα Κυριακή κατά τη διάρκεια της ετήσιας επιμνημόσυνης δέησης στο όρος Αννίτσα όπου το μνημείο Πεσόντων στα μέτωπα του πολέμου 1940-41 Αξιωματικών και Οπλιτών περιοχής Γρεβενών .



ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παπαστεργίου Β. Στέργιος Χαριζούλης Βασίλειος Έφεδρος Υπολοχαγός Π.Ζ. Έφεδρος Λοχαγός Π.Ζ.



