Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Γρεβενών παρουσιάζει τον κ. Ιωάννη Πέτρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, στην ιστορική του ξενάγηση κατά τη διάρκεια ετήσιας εκδήλωσης ΜΝΗΜΗΣ στις 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 στο Σπήλαιο Γρεβενών, την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος Σπηλαιωτών Θεσσαλονίκης και η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σπηλαίου με την συμπαράσταση του Δήμου Γρεβενών, επί του πεδίου της μάχης που δόθηκε στο Σπήλαιο Γρεβενών τον Μάιο του 1854 από τον Αρχηγό Επαναστάσεως Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Ζιάκα εναντίον τουρκικών στρατευμάτων.



ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παπαστεργίου Β. Στέργιος Χαριζούλης Βασίλειος

Έφεδρος Υπολοχαγός Π.Ζ. Έφεδρος Λοχαγός Π.Ζ.

