Οι ισχυρότεροι Έλληνες του κόσμου παρευρέθηκαν στο ετήσιο γκαλά «Blue Dream», στην καρδιά του διεθνούς jet set H εκδήλωση, τα έσοδα της οποίας διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου, στο χώρο δεξιώσεων της επιβλητικής ελληνορθόδοξης εκκλησίας της Κοίµησης της Θεοτόκου, «βασίλειο» του βοηθού του Αρχιεπισκόπου Αµερικής γέροντα ∆ηµητρίου, father Alex στα Χάµπτονς.

Στο gala παρευρέθηκε η ελίτ της Ομογένειας. Ανάµεσά τους, ο δισεκατοµµυριούχος Τζον Κατσιµατίδης, γιος φαροφύλακα από τη Νίσυρο, που έφτασε µια ανάσα από το να διεκδικήσει τη δηµαρχία της Νέας Υόρκης, και ο Μίλτος Γκουνταµάνης από το Σαν Ντιέγκο, ιδιοκτήτης πανίσχυρης συµβουλευτικής εταιρείας. Επίσης o «γκουρού» των επενδύσεων Τζον Κάλαµος που επένδυσε πρόσφατα στην Εθνική Ασφαλιστική, µαζί µε τον Τζον Κουδούνη µε επίσης σηµαντική εµπειρία στις διεθνείς επενδύσεις.

Το 2010 ο κ. Κουδούνης ήταν ο µικρότερος CEO στη Γουόλ Στριτ και σήµερα είναι διευθύνων σύµβουλος της Calamos Investments.



Εκεί ήταν επίσης ο επενδυτής Ντιν Μητρόπουλος, που περιλαµβάνεται στη λίστα Forbes 400 µε τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Αµερική και σε αυτή µε τους 20 πλουσιότερους Ελληνες του πλανήτη, µε περιουσία 2,5 δισ. δολαρίων. Πολλοί από τους καλεσµένους ταξίδεψαν από την Ελλάδα για να δώσουν το «παρών», όπως ο ηγούµενος της Σιµωνόπετρας του Αγίου Ορους Ιωαννίκιος, ο Γρεβενιώτης δικηγόρος Ανδρέας Πάτσης, αλλά και η υπουργός Τουρισµού, Ελενα Κουντουρά Το «Blue Dream» διοργανώνεται ανελλιπώς τα τελευταία έξι χρόνια και έχει εξελιχθεί σε σηµείο αναφοράς για την ελληνοαµερικανική κοινότητα, που συσπειρώνεται γύρω από την προσπάθεια του π. Αλέξανδρου Καρλούτσου να ισχυροποιήσει τον Ελληνισµό στη µητρόπολη του κόσµου.



Γνωστός για τις επαφές του µε τον Λευκό Οίκο και τις διασυνδέσεις του στην αµερικανική πολιτική σκηνή καθώς και στενός φίλος και συνεργάτης του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου, ο father Alex διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας µε το Φανάρι και δεν αποκαλείται τυχαία «υπερδύναµη» στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Στην εκδήλωση, ο οικοδεσπότης βράβευσε για την προσφορά τους, αξιωµατικούς των Ειδικών ∆υνάµεων του Αµερικανικού Πολεµικού Ναυτικού. Πληροφορίες από τα parapolitika.gr

