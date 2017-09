Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Το νέο μαρτύριο της γ’ αξιολόγησης θα ξεκινήσει από αύριο για την Αθήνα. Στο τραπέζι του Eurogroup στο Ταλίν της Εσθονίας θα γίνουν οι πρώτες συζητήσεις.



Για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, που βρίσκεται ήδη από σήμερα στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, τα πράγματα θα είναι δυσάρεστα καθώς στη συνεδρίαση αναμένεται να τεθούν «άβολα» ζητήματα για την ελληνική πλευρά. Το θέμα της Eldorado Gold, αναμένεται να αντιμετωπισθεί ως «παράδειγμα προς αποφυγή» όπως δήλωσε στο Bloomberg Ευρωπαίος αξιωματούχος. Μάλιστα τόνισεχαρακτηριστικά ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα αναφέρουν στον Ευκλείδη Τσακαλώτο το θέμα της Eldorado ως παράδειγμα για το «πώς δεν πρέπει να γίνονται τα πράγματα». Ακόμη, σύμφωνα με την ίδια πηγή του Bloomberg, στο Eurogroup θα συζητηθεί και το θέμα του Ανδρέα Γεωργίου και αναμένεται, όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους οι υπουργοί Οικονομικών για την υπόθεση του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ.



«Η εκτίμηση ότι τα στατιστικά στοιχεία παραποιήθηκαν και αυτό είναι που οδήγησε την Ελλάδα σε πρόγραμμα είναι γελοία», σημείωσε για αυτό το ζήτημα ο αξιωματούχος και τόνισε ότι τα στοιχεία αυτά έχουν επικυρωθεί από τη Εurostat και το ΔΝΤ. Στο Eurogroup θα συζητηθεί και το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Ο ίδιος αξιωματούχος επεσήμανε ότι έχουν γίνει λίγα σε αυτό τον τομέα, σημειώνοντας παράλληλα ότι ακόμα εκκρεμεί το θέμα της λειτουργίας του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων. Επιπλέον, θα γίνει ουσιαστική συζήτηση για το θέμα των «κόκκινων» δανείων ενώ το Eurogroup θα έχει τις αναφορές των τεχνικών κλιμακίων που βρίσκονται στην Αθήνα από την περασμένη Τρίτη. Στο Ταλίν βρίσκεται και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, για τη σύνοδο του Ecofin. Στην Αθήνα Ντάισελμπλουμ, Βίζερ και Λιού Μία ημέρα μετά τις γερμανικές εκλογές αναμένονται… υψηλές επισκέψεις στην Αθήνα. Ειδικότερα αναμένεται να φτάσει ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, στις 25 Σεπτεμβρίου, ο οποίος θα μιλήσει σε συνέδριο του Economist. Στο ίδιο συνέδριο ομιλητής θα είναι και ο πρώην υπουργός Οικονομικών του Ομπάμα, Τζακ Λιού. Ο Ντάισελμπλουμ θα έχει νωρίτερα συνάντηση με τον Ελληνα ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο. Στις 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ορισμένες πηγές θα έρθει στην Αθήνα και ο πρόεδρος του EuroWorking Group, Τόμας Βίζερ. iefimerida loading…

