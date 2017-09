Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Είναι ένα πολύ γρήγορο ορεκτικό με βάση την παρμεζάνα. Δεν πρόκειται δηλαδή για τυροκαφτερή με φέτα, αλλά για κάτι πιο φίνο.



Υλικά 150 γραμμάρια ψιλοτριμμένη παρμεζάνα

3 κουταλιές ελαιόλαδο

1/4 φλυτζανιού ξηρό, λευκό κρασί Μπορείτε να προσθέσετε: Πιπέρι, χυμό λεμονιού, κομμένους χουρμάδες, ξύσμα λεμονιού, τριμμένο κόκκινο πιπέρι, αρωματικά και αποξηραμένες ντομάτες



Εκτέλεση Σε μπολ αναμείξτε το τυρί, το λάδι, το κρασί

Προσθέστε ό,τι άλλο θέλετε για να κάνετε το ντιπ της αρεσκείας σας

Σερβίρετε με κρακεράκια, με μαύρο ψωμί με σπόρους, με ψητό ψωμί τοστ, με ωμά λαχανικά σε μπαστούνι (καρότα, αγγούρι, κολοκύθι, πιπεριές)

Είναι υπέροχη βάση για σάντουιτς, εκπληκτική συνοδεία για ψητά Για να το διατηρήσετε στο ψυγείο επί 1 μήνα, σπρώξτε το ντιπ μέσα σε γυάλινο βάζο, να έχει ευθεία επιφάνεια και ρίξτε λάδι μέχρι να καλύψει καλά iefimerida loading…

