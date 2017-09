Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Συχνά ενώ το έχετε πάρει απόφαση, ότι πρέπει να ακολουθήσετε πιστά υγιεινές και ποιοτικές διατροφικές επιλογές στην καθημερινότητά σας, μπορεί να πέφτετε θύματα της λιγούρας και να καταναλώνετε τροφές που όχι μόνο θρεπτικές δεν είναι, αλλά επιβαρύνουν τη σιλουέτα σας με περιττές θερμίδες. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί για παράδειγμα, όταν βγείτε με τους φίλους σας για να δειπνήσετε ή όταν δεν αισθάνεστε καλά ή απλά όταν πλήττετε αφάνταστα και πρέπει να απασχοληθείτε με κάτι ενώ κάθεστε στον αναπαυτικό σας καναπέ.



Πώς θα καταφέρετε όμως να επανέλθετε στα φυσιολογικά σας επίπεδα την επόμενη ημέρα και να διώξετε μακριά τοξίνες, φούσκωμα, για να αισθανθείτε πιο άνετα μέσα στα ρούχα σας; Η απάντηση κρύβεται στο πλάνο ημέρας που θα δείτε παρακάτω, το οποίο ορίζει το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να φάτε όλα σας τα γεύματα -από το πρωινό μέχρι και το βραδινό – σας συμβουλεύει ως προς τις τροφές που πρέπει να μπουν στο πιάτο σας αυτήν την ημέρα, ενώ σας παροτρύνει να κάνετε κι ένα σύντομο πρόγραμμα γυμναστικής. Μεταξύ 6 και 7 το πρωί Αν έχετε ξυπνήσει από τα χαράματα για να ετοιμαστείτε και να πάτε στη δουλειά σας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε πριν μπείτε στην κουζίνα για το πρωινό σας, είναι να ενυδατώσετε τον οργανισμό σας με τουλάχιστον ένα ποτήρι νερό. Προτιμήστε την δημοφιλή εκδοχή «χλιαρό νερό με λεμόνι» και φροντίστε να πιείτε άλλα δέκα ποτήρια νερό μέχρι να κοιμηθείτε, για να αποφύγετε το αίσθημα της πείνας και την αφυδάτωση. Για εσάς που δεν αντέχετε δίχως την καφεΐνη, περιοριστείτε σε μια κούπα καφέ (κατά προτίμηση σκέτο) ή μια κούπα τσάι. Καταναλώστε το πρωινό πριν ή μέχρι τις 9 Παρά το γεγονός, ότι η κατανάλωση του πρωινού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το πρόγραμμα της δουλειάς σας, μην το απορρίπτετε ποτέ επειδή το έχετε παρακάνει με το φαγητό την προηγούμενη βραδιά. Αυτό εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας, γιατί σας γεμίζει με ενέργεια, ενεργοποιεί το μεταβολισμό σας, βελτιώνει τη διάθεσή σας και βοηθάει το μυαλό να «δουλέψει». Για να μην φουσκώσετε ωστόσο και πάλι, προτιμήστε κάτι ελαφρύ, όπως για παράδειγμα ένα smoothie που θα περιλαμβάνει μπανάνα, μια κουταλιά φυστικοβούτυρο και berries, τροφές που περιέχουν πρωτεΐνη που προκαλεί κορεσμό, φυτικές ίνες που βοηθούν την πέψη, ενώ ακόμη οι τροφές αυτές ενυδατώνουν τον οργανισμό από μέσα προς τα έξω. Πάρτε το μεσημεριανό από τις 12 μέχρι τη 1 Προκειμένου να διατηρήσετε τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σας σταθερά και να καταπολεμήσετε τις ανεπιθύμητες λιγούρες, θα πρέπει όπως συμβουλεύουν οι ειδικοί, να τρώτε ανά τρεις ή τέσσερις ώρες. Για το μεσημεριανό που πρέπει να το καταναλώσετε από τις 12 μέχρι τη 1, προτιμήστε μια μεγάλη πράσινη σαλάτα με καθαρή πρωτεΐνη, όπως κοτόπουλο στο γκριλ ή σολομό ή την καθαρή πρωτεΐνη με βραστά λαχανικά. Αποφύγετε τα τυριά, τις κρεμώδεις σάλτσες και τα ντρέσινγκς αλλά και τα αναψυκτικά. Μην παραλείπετε το σνακ από τις 3 έως τις 4 Το στομάχι σας είναι πολύ πιθανό να αρχίσει να διαμαρτύρεται. Για να το ξεγελάσετε και παράλληλα να ικανοποιήσετε την επιθυμία για γλυκό, καλό θα ήταν να φάτε ένα φρούτο, το οποίο συμβάλλει και στην ενυδάτωση του οργανισμού. Μπορείτε ακόμη να συνδυάστε το φρούτο με 10 αμύγδαλα ή να φάτε χούμους με λαχανικά (ωμά). Για να ξεδιψάσετε προτείνουμε τσάι και όχι καφέ. Γυμναστείτε από τις 5 μέχρι τις 6 Οσο δύσκολο κι αν σας είναι αυτή τη μέρα να ασχοληθείτε με τη γυμναστική, αυτή θα σας βοηθήσει να έρθετε και πάλι σε ισορροπία. Περπατήστε νωρίς το απόγευμα ή κάντε ένα εύκολο και όχι τόσο απαιτητικό ομαδικό πρόγραμμα γυμναστικής. Η σωματική δραστηριότητα θα βελτιώσει την πέψη σας. Καταναλώστε το βραδινό σας στις 7 Το ιδανικότερο γεύμα για το βράδυ είναι μια σούπα λαχανικών η οποία θα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες αλλά χαμηλή σε θερμίδες. Προτείνουμε να τη συνδυάσετε με ένα μικρό φιλέτο κοτόπουλο για να λάβετε και την πρωτεΐνη που χρειάζεται ο οργανισμός και να καταφέρετε να χορτάσετε. Αν πάλι δεν έχετε καμία διάθεση για κατανάλωση σούπας, μπορείτε να φάτε βραστά λαχανικά με λίγο ελαιόλαδο (έχει καλά λιπαρά απαραίτητα για τον οργανισμό) και να τα συνδυάσετε πάλι με κοτόπουλο στο γκριλ ή με ένα tofu steak (βετζετέριαν επιλογή). Και στις δύο περιπτώσεις συμπεριλάβετε στο γεύμα σας κουρκουμά, γιατί αυτό το μπαχαρικό μειώνει το πρήξιμο, πιείτε τσάι χαμομήλι ή μέντα τα οποία βελτιώνουν την πέψη και ευνοούν τον ήρεμο ύπνο. Κοιμηθείτε νωρίς, δηλαδή στις 9 το βράδυ! Εχουν ήδη περάσει δύο ώρες από το βραδινό σας γεύμα, οπότε είναι και το κατάλληλο timing για να κοιμηθείτε. Προσπαθήστε να απολαύσετε τουλάχιστον επτά ώρες καλού ύπνου, απαλλαγμένου από τους ενοχλητικούς ήχους και το φως συσκευών όπως το κινητό. bovary loading…

