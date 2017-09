Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Ευχαριστώ πολύ το φροντιστήριο «ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ» και το σύλλογο αλληλεγγύης και εθελοντισμού «ΕΛΠΙΔΑ» για την καλή δουλειά που κάνουν και τη βοήθεια που προσφέρουν σε οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να στείλουν ταα παιδιά τους σε φροντιστήρια, όπως εμείς. Ιδιαίτερα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους καθηγητές του φροντιστηρίου που προετοίμασαν το παιδί μου για τις πανελλαδικές εξετάσεις» .

Σας ευχαριστώ!

