Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Μια ανεξάρτητη Καταλονία θα πρέπει να αιτηθεί για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι αυτή η πολιτική προσέγγιση ισχύει για κάθε καινούριο κράτος.



Οι αρχές της Καταλονίας σκοπεύουν να προχωρήσουν την 1η Οκτωβρίου στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της περιοχής από την Ισπανία, μολονότι το Συνταγματικό Δικαστήριο το έχει κρίνει παράνομο. «Αν υπήρχε μια ψήφος υπέρ του «ναι» στην καταλανική ανεξαρτησία, τότε θα σεβόμασταν αυτήν την απόφαση. Όμως η Καταλονία δεν θα μπορεί να είναι χώρα-μέλος της ΕΕ την επόμενη ημέρα της ψηφοφορίας» είπε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ σε μια συνέντευξή του που μεταδόθηκε από το YouTube. Τηρώντας την ίδια στάση που είχε κρατήσει και ο προκάτοχός του, ο Πορτογάλος Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο Γιούνκερ είπε ότι οποιοδήποτε νέο, ανεξάρτητο κράτος θα πρέπει να ακολουθήσει τις ίδιες διαδικασίες για την ένταξή του στην ΕΕ. Ως παράδειγμα έφερε τη Σκωτία και, χαριτολογώντας, την πατρίδα του, το Λουξεμβούργο. «Αν το βόρειο Λουξεμβούργο αποσχιζόταν από το νότιο, θα ίσχυαν οι ίδιοι κανόνες», είπε.



Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είναι μια πολύχρονη διαδικασία που απαιτεί από τις υποψήφιες χώρες να τηρούν όλους τους κανονισμούς της ΕΕ αλλά και από τις χώρες-μέλη να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Αυτό σημαίνει ότι η Ισπανία θα μπορούσε, αν ήθελε, να μπλοκάρει την ένταξη μιας ανεξάρτητης Καταλονίας. Η τελευταία χώρα που εντάχθηκε στην ΕΕ ήταν η Κροατία, το 2013. ΑΠΕ loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτέμβριος 14th, 2017 at 22:03 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.