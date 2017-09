Σεπτέμβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέσα Μέι επέλεξε την Φλωρεντία για την πολυαναμενόμενη ομιλία της στις 22 Σεπτεμβρίου αναφορικά με το Brexit και το μέλλον της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρώπη.



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, όπως αναφέρει το politico, η Μέι θέλει να «ενημερώσει για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά και τη συνέχιση της συζήτησης με την Ευρώπη». Ωστόσο, πολλοί αναρωτιούνται γιατί στη Φλωρεντία. Από όλες τις πόλεις της Ευρώπης, γιατί η Τερέσα Μέι επέλεξε να μιλήσει από αυτή την ιταλική πόλη για το μέλλον της χώρας; Η Ντάουνινγκ Στριπτ δεν έχει δώσει απάντηση για την επιλογή αυτή. Ωστόσο Ιταλοί αξιωματούχοι έχουν τη δική τους εκδοχή. «Μας είπαν ότι η Μέι επέλεξε την Φλορεντία γιατί είναι η ιστορική καρδιά της Ευρώπης. Μία πόλη η οποία υπήρχε χωρίς την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Φλωρεντία ήταν η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για αιώνες πολύ πριν συσταθεί η ΕΕ. Στην ουσία είναι η Ευρώπη χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση». Η Μέι θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η Βρετανία θα παραμείνει στην Ευρώπη ακόμα και όταν αφήσει την Ένωση, λένε οι Ιταλοί. Η επιλογή αυτή σημαίνει ότι η ομιλία της θα απευθύνεται άμεσα στην Ευρώπη των 27 χωρών και στις Βρυξέλλες περισσότερο από ότι στους Βρετανούς πολίτες. Και αυτό που έχει σημασία είναι αυτά που θα πει η Μέι και όχι από πού θα τα πει, ισχυρίζονται ορισμένοι.



Από την άλλη, η Ευρώπη των 27 ενδιαφέρεται μόνο για το οικονομικό σκέλος. Θα δεχτεί τελικά η Μέι μία προσφορά για τον «λογαριασμό» του Brexit, αναρωτιούνται οι Βρυξέλλες. Θα μπορούσε να σπάσει τα δεσμά με μία μεγαλύτερη, πιο γενναιόδωρη προσφορά προκειμένου να ξεχρεώσει την ΕΕ; Χωρίς μία ξεκάθαρη προσφορά, η ομιλία της θα ενοχλήσει τους ηγέτες της ΕΕ περισσότερο από ότι ήδη είναι. iefimerida loading…

