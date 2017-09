Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης θα λειτουργήσουν τμήματα χορωδίας και προπαιδείας,

(μουσική αγωγή και εκμάθηση μουσικού οργάνου) για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω. Τα τμήματα θα διαμορφωθούν μετά τις εγγραφές.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν από τις 12-9-2017 και θα συνεχιστούν μέχρι και την έναρξη των

μαθημάτων, την 1-10-2017.

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται παρακαλούμε να επικοινωνήσουν

με την κα. Άρτεμις Βέρα στο τηλ. 6999159055 η στο τηλ της Βιβλιοθήκης 2462023056

