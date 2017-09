Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τον κ. Θεοδώρου Θεόδωρο, απερχόμενο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, για την πολύτιμη βοήθειά του σε θέματα της αρμοδιότητάς του που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ήταν πάντα δίπλα τόσο στον Συνεταιρισμό όσο και στον κάθε γεωργό και κτηνοτρόφο δίνοντας άμεσα λύσεις όπου αυτό ήταν εφικτό.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια, υγεία, οικογενειακή και προσωπική ευτυχία. Παράλληλα, ευχόμαστε καλή θητεία στον νέο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Καρακασίδη Δημήτριο και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβε. Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 13th, 2017 at 09:06 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.