Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Ιορδανίδου Φανή) Δημοτικό Δάσκαλοι Εποπτικές συναντήσεις για εφαρμογή προγραμμάτων : 2ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών 1 Δάσκαλος Β,Γ,Δ τάξη 60 μαθητές εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού «ούτε χειρότερος ,ούτε καλύτερος απλά διαφορετικός» 10 συναντήσεις

1 Δάσκαλος Α τάξη 18 μαθητές εποπτεία στην εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού «Ο κήπος με τις 11 γάτες»10 συναντήσεις Δημοτικό σχολείο Φελλίου Βιωματικό εργαστήρι «Εγώ και οι φίλοι μου» σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο 1ης εκπαιδευτικής περιφέρειας 4 μαθητές 1 συνάντηση 4ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών Β τάξη 2 τμήματα 38 παιδιά εποπτεία στην εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού «ο κήπος με τις 11 γάτες»10 συναντήσεις 2ο Δημοτικό σχολείο Δεσκάτης 5 εποπτικές συναντήσεις στην εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού «Πυξιδούλης και Πυξιδούλα στο Δημοτικό» Α τάξη 17 μαθητές

Οργάνωση σχεδιασμός βιωματικής δράσης 2 δάσκαλοι 3ο Δημοτικό για το σχολικό εκφοβισμό Μαθητές Βιωματικό εργαστήρι «μιλάμε για τον εκφοβισμό» 40 μαθητές 2 τμήματα Ε τάξης 2 Δάσκαλοι

Δημοτικό Σχολείο Κιβωτού Βιωματικό εργαστήρι σε μαθητές ΣΤ τάξης με θέμα «αποχαιρετώ το δημοτικό, καλωσορίζω το Γυμνάσιο» 10 μαθητές Επισκέψεις γνωριμίας και καλωσορίσματος μαθητών ΣΤ τάξης όλων των Δημοτικών της πόλης στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών Γονείς Ενημερωτική συνάντηση με γονείς στο Δημοτικό σχολείο Φελλίου με θέμα «Σχέση σχολείου οικογένειας» Ενημερωτική ομιλία σε γονείς παιδιών Α ταξης 2ο Δημοτικό Δεσκάτης με θέμα «σχέση σχολείου οικογένειας»8 γονείς Ενημερωτική ομιλία σε γονείς ΣΤ τάξης 2ου Δημοτικού Δεσκάτης με θέμα «ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο 1ης εκπαιδευτικής περιφέρειας 20 γονείς Δευτεροβάθμια Ενημερωτικές συναντήσεις με υπευθύνους καθηγητές με στόχο το σχεδιασμό και την οργάνωση της Θεματικής Εβδομάδας 1ο,2ο Γυμνάσιο Γρεβενών, Γυμνάσιο Δεσκάτης, Γυμνάσιο Καρπερού Ιορδανίδου –Καλαμπαλίκη Θεματική εβδομάδα: Βραχεία παρέμβαση στους μαθητές της Α, Β , Γ΄ Γυμνασίου όλων των γυμνασίων της Περιφερειακής ενότητας Γρεβενών «Πρόληψη εθισμού και εξάρτηση. Η πίεση της παρέας» (35 τμήματα – 600 μαθητές ) (Ιορδανίδου Καλαμπαλίκη ) Θεματική εβδομάδα : Βραχεία παρέμβαση σε γονείς μαθητών Γυμνάσιου όλων γυμνασίων της Περιφερειακής ενότητας Γρεβενών. «Πρόληψη της εξάρτησης. Ο ρόλος των γονιών» (Ιορδανίδου Καλαμπαλίκη 100 γονείς ) Βραχεία παρέμβαση στους μαθητές της Α΄ Λυκείου του 1ου Λυκείου Γρεβενών Έγινε ενημέρωση για το Κέντρο Πρόληψης, φιλοσοφία της πρόληψης, πληροφόρηση για τις εξαρτήσεις (3 τμήματα Ιορδανίδου – Καλαμπαλίκη) Βραχεία παρέμβαση στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου όλων των Λυκείων της πόλης σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ για το άγχος των εξετάσεων (Καλαμπαλίκη) Μητρόπολη · Bιωματικό εργαστήριο σε γονείς μαθητών Β και Γ Λυκείου με θέμα τη διαχείριση του άγχους των πανελληνίων εξετάσεων. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση του με την έννοια του άγχους και τους παράγοντες που το προκαλούν αλλά και η ανάπτυξη τεχνικών με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση του. (Καλαμπαλίκη) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη (Ιορδανίδου Φανή) Βιωματικό εργαστήρι με θέμα «Ένας κόσμος σε κίνηση από σημείο σε σημείο» 2 συναντήσεις 20 παιδιά σχολικής ηλικίας Ευρύτερη Κοινότητα Διοργάνωση ημερίδας με θέμα « Εκφοβισμός και βία στο σχολείο: ο ρόλος των ενηλίκων» (Καλαμπαλίκη ) Διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερίδας και βιωματικού εργαστηρίου με θέμα: » Η διαφορετικότητα στην εκπαίδευση”. (Ιορδανιδου) Συμμετοχή στην Ημερίδα του ΚΕΣΥΠ Γρεβενών με θέμα «: «Επιλογές & Αποφάσεις! Ευθύνη ή Τυχαιότητα; Χτίζοντας το Αύριο από …Χθες!» (Καλαμπαλίκη) Σχεδιασμός, προετοιμασία Δράσεων και υλοποίηση για την 26 η Ιουνίου , Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών :

Ιουνίου , Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών : Ενημερωτικό Περίπτερο Κέντρου Πρόληψης

Ζωγραφική για παιδιά

Προβολή Ταινίας

Έκθεση Φωτογραφίας

Παρουσιάσεις παιδικού βιβλίου «Πιρούνια και μαχαίρια στα μαχαίρια»

4 Συναυλίες με τοπικά σχήματα της πόλης και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο Ατομικά περιστατικά (Καλαμπαλίκη) Γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας : 5 συναντήσεις Γονείς εφήβων: 32 συναντήσεις Έφηβοι: 9 συναντήσεις Χρήστες: 2 συναντήσεις Περιβάλλον χρήστη: 21 συναντήσεις Άλλο: 41 συναντήσεις Σύνολο : 110 συναντήσεις

