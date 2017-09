Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά και βεβαιώθηκαν 19 παραβάσεις. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις 3, 9 & 10-9-2017, πραγματοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας αστυνομικές δράσεις, με στόχο την προστασία των ανηλίκων. Συγκεκριμένα, οργανώθηκαν & συγκροτήθηκαν 12 ειδικά συνεργεία που πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά. Συνολικά συμμετείχαν 31 Αστυνομικοί από τις υπηρεσίες Ασφάλειας και Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) όλων των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Δυτικής Μακεδονίας. Αναλυτικά:

α. ελέγχθηκαν συνολικά 123 άτομα σε 63 καταστήματα και

β. βεβαιώθηκαν 19 παραβάσεις για είσοδο ανηλίκων σε καταστήματα και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη και στην παροχή κάθε δυνατής προστασίας κατά των κινδύνων της σωματικής, ηθικής και ψυχικής υγείας των ανηλίκων και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον και στο μέλλον. Παράλληλα, κατά την περασμένη εβδομάδα από στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους στη Δυτική Μακεδονία βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 83 άτομα.

This entry was posted on Τετάρτη, Σεπτέμβριος 13th, 2017 at 14:12 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.