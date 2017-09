Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε ένα ματς που περίμενε να πάρει βαθμούς ή βαθμό, ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτός που έπρεπε και ηττήθηκε με 2-3 από την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League. Οι Πειραιώτες μάλιστα στο α’ ημίχρονο είδαν την ομάδα της Πορτογαλίας να βάζει 3 γκολ (2′ Ντουμπιά, 13′ Ζέλσον Μαρτίνς, 43′ Μπρούνο Φερνάντες) και να έχει 2 δοκάρια απέναντι σε μια κάκιστη άμυνα! Η Σπόρτινγκ στο β’ ημίχρονο έριξε τους ρυθμούς και την ταχύτητα της, δεν πίεσε, αλλά είχε μάλιστα και 3ο δοκάρι στα τελευταία λεπτά, ενώ από το 70′ οι φίλοι του ΟΣΦΠ έφευγαν από το γήπεδο.

Τελικά ο Πάρντο στο 89′ και στο 93′ μείωσε σε 2-3, αλλά η ομάδα του Πειραιά είχε… ξυπνήσει αργά αν και τελικά έσωσε την τιμή της. Ο Ολυμπιακός άργησε να καταλάβει τι χρειαζόταν στο ματς, πλήρωσε τις ποδοσφαιρικά παράλογες επιλογές του Μπέσνικ Χάσι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με Φορτούνη-Μάριν μαζί στο αρχικό σχήμα και εντέλει το πλήρωσε με την εντός έδρας ήττα στην πρεμιέρα των ομίλων. Μια ήττα που κάνει εξαιρετικά δυσοίωνο το ευρωπαϊκό του μέλλον τη φετινή σεζόν. Στις 27 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Τορίνο, όπου θα αντιμετωπίσει την Γιουβέντους. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπέσνικ Χάσι): Καπίνο, Ελαμπντελαουί, Ρομαό, Ένχελς, Φιγκέιρας, Ζιλέ, Οτζίτζα Οφόε, Καρσελά (78′ Πάρντο), Φορτούνης (46′ Ζντιέλαρ), Μάριν, Τζούρτζεβιτς (62′ Εμενίκε). ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ (Ζόρζε Ζεζούς): Ρουί Πατρίσιο, Πιτσίνι, Κοάτες, Ματιέ, Χόναταν Σίλβα, Ουίλιαμ Καρβάλιο, Μπατάγλια, Ζέλσον Μαρτίνς (72′ Μπρούνο Σέζαρ), Μπρούνο Φερνάντες (87′ Ριστόφσκι), Ακούνια, Ντουμπιά (63′ Ντοστ). Στο άλλο ματς του ομίλου, η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 3-0 την Γιουβέντους στην Βαρκελώνη (1-0 45′ Μέσι, 2-0 56′ Ράκιτιτς, 3-0 69′ Μέσι). Ο Μέσι δεν είχε ποτέ βάλει γκολ στον Τζανλουτζί Μπουφόν, όμως απόψε του έβαλε δύο και ενδιάμεσα δημιούργησε αυτό του Ράκιτιτς, έτσι οδήγησε την Μπάρτσα στη νίκη στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Ερνέστο Βαλβέρδε με την ομάδα. Η βαθμολογία: Σπόρτινγκ 3 (3-0) Μπαρτσελόνα 3 (3-0) Γιουβέντους 0 (0-3) Ολυμπιακός 0 (0-3) iefimerida

