Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Δημοτικό Σχολείο Κιβωτού ευχαριστεί το Δήμο Γρεβενών και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και τα συνεργεία πρασίνου και υδροφόρας για τις εργασίες που πραγματοποίησαν στο σχολείο μας ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο αύλειος χώρος να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

