Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη και τον ανάδοχο του έργου η σύμβαση για την κοπή και τον καθαρισμό της βλάστησης των ερεισμάτων και των νησίδων στο εθνικό οδικό δίκτυο, ύστερα από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που είχε προηγηθεί.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν έχουν ως στόχο τη:

-βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με την κοπή της βλάστησης, που αφενός μειώνει ή δυσχεραίνει την ορατότητα των οδηγών, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζει την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου

-βελτίωση της εικόνας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Για την άμεση αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Κλάδεμα δέντρων

Βοτάνισμα (κοπή) φυτοκάλυψης με χόρτα

Βοτάνισμα (κοπή) ξυλωδών φυτών, κλαδιών

Καθαρισμός νησίδων και ερεισμάτων οδικών αξόνων από απορρίμματα Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου είναι 52.500 χιλ. € και στο ποσό αυτό θα γίνει έκπτωση 65%. Η ευθύνη του έργου ανήκει στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και προθεσμία ολοκλήρωσης είναι δώδεκα μήνες.

