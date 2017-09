Σεπτέμβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Η υπόθεση της Eldorado και η αναστολή των εργασιών της στην Ελλάδα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο Eurogroup της Παρασκευής.



Αυτό δήλωσε στο Bloomberg Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα αναφέρουν στον Ευκλείδη Τσακαλώτο το θέμα της Eldorado ως παράδειγμα για το πώς δεν πρέπει να γίνονται τα πράγματα.



Ακόμη, σύμφωνα με την ίδια πηγή του Bloomberg, στο Eurogroup θα συζητηθεί και το θέμα του Ανδρέα Γεωργίου και αναμένεται, όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους οι υπουργοί Οικονομικών για την υπόθεση του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ. iefimerida loading…

